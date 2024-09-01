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美國第2季GDP及PCE同步上修 法人估Fed今年降息3碼

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美國第2季 GDP 季化年增長從2.8%回升至3%，優於市場預期及初值表現。(路透)
美國第2季 GDP 季化年增長從2.8%回升至3%，優於市場預期及初值表現。(路透)

美國第2季 GDP 季化年增長從2.8%回升至3%，優於市場預期及初值表現，國內大型法人機構指出，在細項中，除個人消費外，其他所有 GDP 組成方面均有下修，即個人消費支出對 GDP 貢獻度從1.57%上修至1.95%，固定投資從0.64%小幅下調至0.53%，私人庫存變動也從0.82%下調至0.78%，淨貿易從-0.71%下修至-0.77%，以及政府貢獻也從0.53%下調至0.46%。

分析師表示，整體調整反映消費者支出動能比當初想像的強健許多。展望未來，由於個人消費支出 PCE 物價指數這次從2.3%上修至2.9%，高於市場預期的2.2%，核心 PCE 物價季化年增長則持平於2.8%，反映通膨略顯僵固，也強化到年底 Fed 例會要1次降息兩碼機率並不高，預期將以1次降息1碼版本為主。

另外，美國8月消費者信心指數從100.3回升至103.3，來到過去六個月新高，也遠高於市場預期的100.9，代表消費者對經濟前景及通膨更加樂觀，美中不足的是，這次也看到民眾對就業市場疲軟走勢擔憂同時加深。

其中，消費者對商業及勞動力市場現況信心指數從133.1 回升至134.4，同時對收入、商業及勞動力市場狀況預期指數，也從81.1小幅攀升至82.5，後者的歷史經驗，當數字低於80以下，即預示2025年將出現衰退，因此這次回升也代表經濟前景已觸底反彈。

展望未來，消費者對當前及未來商業情況更加樂觀，只是對勞動市場夾雜些許擔憂，不過因認為工作機會充足消費者比例，僅從33.4%下降至32.8%，為連續第六個月下降，且認為工作難找的人比例，也僅從16.3%微升至16.4%，加上 Fed 在9月就會開始啟動預防性降息，預期未來消費者信心仍將維持回升趨勢不變。

Fed GDP 美國 降息

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