X在巴西遭斷網 戰火延燒…馬斯克槓上大法官

巴西電信主管機關自8月31日午夜起，切斷美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X與網路的連結，因X並未遵照最高法院大法官莫瑞斯的指示，於截止期限前指派一名法律代表，顯示馬斯克與莫瑞斯的戰火繼續延燒。

華爾街日報（WSJ）報導，巴西用戶若在31日試圖從瀏覽器或應用程式訪問X，會顯示錯誤訊息。巴西最高法院說，若發現任何人在巴西透過VPN連上X，每日可開罰約5萬里爾（9,000美元）。

最高法院指出，只有X滿足所有的法律要求、繳納尚未支付的罰金、並指派一名巴西當地的法律代表，才會解除禁令。最高法院已試圖透過凍結馬斯克旗下另一事業星鏈的帳戶，逼迫馬斯克繳交X的罰金。星鏈則主張，不應受到X案件的牽連，凍結其帳戶違反基本的財產權利。

馬斯克已與莫瑞斯交鋒數月；在今年4月，莫瑞斯下令X關閉數個散播仇恨言論與錯誤訊息的帳號，他在30日的裁定中說，「X已讓巴西的社群網路，淪為不受管轄的漫無法紀之地」。

馬斯克則主張，莫瑞斯動用於法無據的手段進行言論審查；馬斯克在30日的X貼文說：「他們關閉了巴西首要的真相來源。」

對苦於廣告主流失的X來說，巴西市場是重要的營收來源。根據市場研究機構Emarketer的數據，約4,000萬名巴西人、也就是全國約五分之一的人口，每個月至少造訪一次X。