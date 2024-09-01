金價面臨9月魔咒考驗

國際金價能否在暑假過後延續近來勢如破竹的漲勢，捱過「9月魔咒」，投資人想必拭目以待，因就歷史經驗來看，金價自2017年以來，每逢9月必然下跌。

彭博資訊報導，國際金價自2017年至今，每年9月平均下跌3.2%，遠遜於每月平均1%的漲幅，很顯然是每年表現最差的月份。9月通常也是美股最疲弱的月份；過去十年，標普500指數每年9月平均跌幅超過1.5%。

然而，如果觀察過去30年的黃金價格走勢，9月金價實際上是上漲的。近年來9月下跌魔咒現象的一個可能原因在於，交易者開始在波動性日益增加的夏季月份，買黃金做為避險之途，接著在9月重返工作崗位時，再脫手賣出。

有學者指出，一些投資人會在夏天「關機」離場，此時增持黃金，有助於讓他們放心度過傳統上波動較大的月份。

就歷史經驗而言，政治或軍事衝突，以及市場大跌的情況，經常在發生於夏季，且若交易所人力不足或高階主管放假去，導致交易量清淡，波動性還可能加劇。再者，9月通常也是美元最強勢的月份，這代表用美元以外的貨幣能買到的黃金較少。