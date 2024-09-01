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大馬、印尼股市喜迎外資 高科技產業發展受矚目

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
全球資金在8月買入價值18億美元的印尼股票，是2022年4月以來最高金額。 （路透）
全球資金在8月買入價值18億美元的印尼股票，是2022年4月以來最高金額。 （路透）

全球投資人正加碼投資馬來西亞印尼股市，押注在美國聯準會開始降息後，這兩大市場將比其他開發中國家受惠更多。

彭博資訊分析，大馬與印尼的財政政策都健全，而且政府都把電動車、資料中心等新科技列為重點發展產業，因而吸引資金流入。過去長期以來，更強的對手中國大陸和印度使這兩個東南亞國家相形失色，現在，這兩國股市因相對外資投資部位較低，加上估值合理，市場信心提升，勢將吸引更多海外資金流入。

在20多個新興國家一籃子貨幣中，馬元與印尼盾在8月兌美元的匯價升值，表現居前三名。在聯準會本月幾乎篤定將降息的預期下，觀察家認為美元會再走弱，新興市場貨幣相對升值。

駐新加坡聯博投信（AllianceBernstein）基金經理人林約翰（音譯）說：「印尼和馬來西亞因為負責的財政行為，將令他們獲益更多，因為聯準會改變論述對整個新興市場都會是個福利，此時就必須看財政紀律。」

根據彭博彙編的最新資料，8月全月亞洲地區只有印尼、大馬、菲律賓的股市，看到外資淨流入。

全球資金在8月買入價值18億美元的印尼股票，是2022年4月以來最高金額。外資湧入帶動印尼股市指標雅加達綜合指數近日創歷史新高。印尼債市也迎接資金大潮，截至上月28日的數據顯示，金額是2023年1月以來最高。

隨著對印尼盾弱勢的擔憂減弱，投資人預期印尼央行將有空間寬鬆貨幣政策。即將上台的新政府也承諾會維持財政紀律，交易員同時對印尼在全球電動車和電池供應鏈的角色保持興趣。

海外投資人也熱中大馬股市。根據截至8月29日的8月數據，外資買進大馬股票計約4.91億美元，是2022年3月以來最大量。馬國因科技產業、AI驅動的資料中心相關投資，至今已有兩季的經濟成長噴發。馬來西亞將自己定位於晶片封測中心，大型科技公司如微軟、輝達、Google母公司Alphabet均因而砸下巨資到大馬布建基礎設施。

野村控股策略師團隊上周調高印尼與大馬股票的投資評級。滙豐銀行說，印尼股票現已開始在旗下亞洲基金占有較大比重。

印尼 外資 馬來西亞

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