OPEC+下月擬增產 油價下挫…高盛、大摩看淡陸需求
原油價格上周五（8月30日）下挫，全月也收跌，反映市場預料石油輸出國組織與盟友（OPEC+）將按既定計畫自10月起提高產量，且美國消費者支出強勁降低聯準會（Fed）9月大幅降息的機率。
西德州中級原油（WTI）10月期貨上周五重挫3.1%，收在每桶73.55美元，周線和月線跌幅分別為1.7%和3.6%。OPEC+多國代表表示，增產可望按計畫進行，儘管該集團一再警告必要時可能「暫停或逆轉」增產計畫。OPEC+提高產量的消息傳出，蓋過利比亞因動亂產量銳減68%帶來的疑慮。
同時，上周五到期的布蘭特原油10月期貨跌1.4%，以每桶78.8美元作收，全周小跌0.3%，8月共跌2.4%，寫下今年首見一連兩個月下跌的紀錄。交投更熱絡的布蘭特原油11月期貨則以每桶76.93美元收盤。
高盛集團和摩根士丹利加入其他分析師行列，也跟進調降油價預測，理由是主要進口國中國大陸需求令人失望。
Again Capital共同創辦人季多夫也認為，倘若大陸經濟持續步履蹣跚，OPEC+即使有成員國願意減產，也不足以拉抬油價。他說：「WTI油價可能輕易跌到每桶60美元出頭。我相信，一旦跌破70美元，就會引起OPEC+關注，那將觸動產出政策反應。」
路透報導，在OPEC成員國利比亞石油生產和出口受阻之際，八個OPEC+成員國預定自10月1日起將日產量提高18萬桶，而一些成員國承諾減產，有助於抗衡需求遲緩和萬一產出過剩的影響。
凱投宏觀大宗商品經濟學家歐克斯里說，現階段最可能的情況是，OPEC+可能維持A計畫，自10月起逐步提高生產。他指出，本周意外傳出利比亞石油生產損失70萬桶，可能促成OPEC+做出決定，以逐步增產確保原油市場供需平衡。因此，他預測2025年底前，油價可能跌回每桶70美元。
此外，美國7月消費者支出勁增，顯示第3季經濟成長可望屹立不搖，降低Fed 9月一口氣降利率2碼（0.5個百分點）的可能性。利率降得愈低，愈能提振經濟成長，也將連帶助長原油需求。
Price Futures Group分析師傅林說：「通膨微升，基本上可能使降息1碼的機率提高，期待降息2碼的人必須再等等。」
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