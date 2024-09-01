美股道瓊創高、台積ADR勁揚 市場本周關注就業報告

美股歷經8月波動，上周五（8月30日）上漲收尾，令人鼓舞的經濟數據減輕投資人月初對勞動市場的疑慮。不過，面對向來表現遜色的9月，本周五公布的8月就業報告仍將對美股構成壓力。

大盤在上周五收盤前最後十分鐘急拉，標普500和那斯達克綜合指數分別上漲1%和1.3%；道瓊工業指數上漲228點，收在41,563點，再創收盤新高。總結標普500指數8月漲2.3%，道瓊和那斯達克指數各漲1.8%和0.6%。

費城半導體指數上周五大漲2.6%。英特爾大漲9.5%，據報導英特爾正討論讓晶片設計和製造分家的選項。台積電（2330）ADR漲1.5%，輝達（NVIDIA）也漲1.5%，從頹勢反彈。

美股8月初因7月非農就業報告令人失望，一度陷入混亂，投資人對大型科技股在內的熱門交易大舉平倉。但不久即穩住陣腳，經濟數據顯示通膨持續降溫，零售也出現成長。

分析師警告，勞動市場仍是疑慮的來源，本周五公布8月就業報告可能帶來壓力。

美債市場走勢同樣飄忽不定，美國10年期公債殖利率上周五報3.91%，仍低於7月底的4.107%。

今年9月，投資人會關注17、18日的Fed決策會議，也讓在此之前公布的經濟數據關係重大。9月11、12日將公布8月消費者物價指數和生產者物價。