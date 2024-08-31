巴菲特再砍美銀持股！波克夏在美銀股權占比降至11.4%

「股神」巴菲特的波克夏公司，本周最後三個交易日，又再賣出2,100萬股的美國銀行（BofA）股票，價值近8.5億美元。這最新一輪的股票出脫，讓波克夏在美銀的股權占比降至11.4%，距離賣股可不必快速向證管會申報的10%門檻已經不遠。

根據周五（30日）呈報美國證管會的文件，波克夏揭露周三到周五這三天，又再賣出最新一批美銀股票；波克夏現在持有美銀8.83億股，價值約360億美元。估計這波售股的平均價格在每股40美元左右。美銀股價周五收盤上漲1.4%，報40.75美元。

這是波克夏自7月中旬開始，第六波出脫美銀持股。沒有正式給理由，一路大砍近15%的原持股數或1.5億股，至今變現高達62億美元。

再繼續賣下去，一旦波克夏在美銀的股權占比低於10%，就不必在交易結束的兩個工作天內申報，可以改為每季簡述持股變動。

巴菲特在30日過94歲生日，他在2011年以50億美元購買美銀優先股和權證開始投資美銀，後來成為美銀最大股東，目前也還是。現在波克夏的投資組合當中，前三大投資分別是蘋果（Apple）、美國運通（American Express）、美銀。