美債連漲四個月「漲過頭」了？ 美銀：4因素恐使殖利率回升

交易員預期聯準會（Fed）將緩步降息，美國公債價格8月連續第四個月上漲，締造三年來最長連續漲勢；走向相反的殖利率月線則連四降，儘管本周殖利率攀升，反映Fed大幅降息的可能性降低。

美國個人消費支出（PCE）物價指數--Fed偏好的通膨指標--7月年增率持穩於2.5%，與6月相同，加上企業裁員人數仍溫和，且第2季國內生產毛額（GDP）季增年率從2.8%上修至3%，都使市場調降對Fed 9月大幅降息的預期。

芝商所（CME）FedWatch網站顯示，期貨市場交易員如今預期Fed 9月降息1碼（0.25個百分點）的機率達69.5%，9月降2碼的機率從一周前估計的36%減至30.5%。

美債殖利率8月下滑 反映Fed降息展望

道瓊社報導，美國10年期公債殖利率8月全月共滑落0.197個百分點至3.910%；2年期殖利率全月下滑0.411個百分點至3.926%，全月降幅是去年12月來最大。

10年期與2年期殖利率曲線自2022年起「倒掛」至今，去年差距一度擴大到整整1個百分點。「倒掛」指短債殖利率高於長債殖利率的反常現象，通常反映市場對經濟衰退將至的疑慮。

Fed主席鮑爾在傑克森洞央行年會宣告「政策調整時機已來臨」後，市場幾乎確定Fed 9月將啟動降息，觸動對利率政策敏感的2年期美債殖利率降得比10年期殖利率更猛，使兩者利差急遽縮小，至8月底已收斂至0.016個百分點，低於月初時的0.229個百分點。

殖利率曲線「倒掛」轉正，以往向來是可靠的衰退訊號。但這波經濟周期截至目前為止，多項備受關注的衰退指標都呈現「偽陽性」，這使得勞動市場現況對判讀經濟強健與否格外重要。

市場關注8月非農就業報告

隨著通膨顧慮消散，債市焦點轉向9月6日出爐的美國8月非農就業報告。

ING金融市場全球債券與利率策略主管賈維說：「我們現在進入觀望時期。」除非勞動市場急遽轉弱，例如新增就業人數遠低於預期，且失業率進一步攀升，否則不至於使Fed下月降息2碼。

惠譽美國經濟研究主管索諾拉說：「消費者支出仍超出預期，明白顯示美國經濟狀態仍佳，成長率也高於趨勢水準。9月降息25個基點大勢已定，但Fed會希望下周就業報告不會平添須降息2碼的壓力。」

彭博訪調經濟學家平均預測，8月非農就業可能增加16.3萬人，比7月的11.4萬人回升，而失業率料將降至4.2%。

道明證券美國利率策略主管葛伯格表示，該銀行預測8月新增就業人數超過20萬人，在那種情況下，美債殖利率還有進一步攀升空間。

葛伯格說：「走向是轉弱。約莫過去一個月來，美債漲幅已相當可觀，我認為有點漲過頭了。」不過，他預期9月Fed將降息1碼，10年期美國公債殖利率年底可望降至3.4%。

四因素可能逆轉美債漲勢

美銀（BofA）策略師團隊警告，美國公債最近漲幅已大，有四個因素可能導致殖利率止跌回升，特別是長天期殖利率。

由策略師伍華德率領的美銀團隊指出，美國公債這波漲勢「兇猛」，已使30年期殖利率從4月底的4.82%高峰急墜至低達4.05%，未來走勢可能翻轉。

美銀資料顯示，過去一周來，美國公債共吸引84億美元投入，是2023年10月迄今最大單周資金流入。但美銀策略師認為，第4季也許是進入市場更好的時機，因為下列四個因素可能使美國公債面臨一波跌勢。

一、季節性因素：9月通常是公司債發行量最多的月份之一，而且價值1,800億美元的新發行美國公債也將湧入市場。

二、地緣政治因素：能源價格可能上揚，例如歐洲天然氣價格。

三、投資部位現況：30年期美國公債已從第1季時的「超賣」，變成現在的「超買」。基金經理人最近也變成「加碼」長債，是3月來首見。

四、市場對降息幅度太樂觀：目前美債價格反映市場預期Fed將降息200個基點，美銀認為這顯示市場「看漲到極點」。

美銀策略師預期，如果ISM製造業指數升破49，可能觸動30年期美債殖利率重返4.3%。

8月ISM製造業指數訂於9月3日公布，分析師預估可望從7月的46.8升至47.9。