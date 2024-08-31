美股周五上漲「替動魄8月收驚」 提防就業報告注定9月多舛命運

美國股市歷經8月波盪後，周五上漲收尾，接連公布令人鼓舞的經濟數據減輕投資人本月初對勞動市場體質的疑慮。不過，迎接向來表現遜色的9月，下周五公布的8月就業報告仍對美股構成巨大壓力。

周五收盤前最後10分鐘急拉之下，標普500指數和那斯達克綜合指數分別上漲1%和1.3%，道瓊工業指數上漲228點。總結標普500指數8月上漲2.3%，道瓊工業指數和那斯達克各漲1.8%和0.6%。

費城半導體指數周五大漲2.6%。英特爾大漲9.5%，據報告英特爾正討論讓晶片設計和製造分家的選項。台積電ADR上漲1.5%；輝達（NVIDIA）也上漲 1.5%，從周四重挫6.4%的頹勢反彈。

美股8月初因7月非農就業報告令人失望，一度陷入混亂，投資人對大型科技股在內的熱門交易大舉平倉。但不久即穩住陣腳，經濟數據顯示通膨持續降溫，零售也出現成長。

市場仍處於微妙平衡，投資人和分析師警告，勞動市場仍然是疑慮的來源，下周五（9月6日）公布的8月就業報告承受了巨大壓力。

財務顧問公司Carson Group 全球總經策略師Sonu Varghese 表示，目前，經濟狀況尚可，「但趨勢方向不對」，「這就是為什麼我說風險正在上升」。

美債市場走勢同樣飄忽不定，顯然投資人正為周一勞工節休市後公司債券發行激增做準備。美國10年期公債殖利率報3.910%，高於周四的3.866%，但仍低於7月底的4.107%。

Nationwide投資研究主管海克特（Mark Hackett）指出，「整體經濟諸多重大疑慮已經化解，9月可能會帶來若干季節性挑戰，如果投資人能夠安度考驗，第4季可能會轉化為優勢。」

1950年以來，標普500指數9月平均下跌0.7%，是一年中表現最差的月份。過去四年的9月尤其遜色，分別下跌4.9%、9.3%、4.8%和3.9%。

今年9月，投資人的心思大多在於9月17日至18日為期兩天的決策會議，也讓在此之前公布的經濟數據意義重大。除下周五公布的就業數據外，9月11日和12日也將發布8月消費者物價指數和生產者物價。

芝加哥商品交易所FedWatch工具所示，Fed資金期貨顯示今年會降息1個百分點。

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）說：「我認為預期Fed 四個月內降息100個基點有點過火了。Fed一直在說，不想重燃通膨氣焰。我認為Fed會在9月降息，然後再視數據而定。」他說：「如果數據持續強於預期，也許會排除11月的降息可能性。」

Federated Hermes 首席股票市場策略師奧蘭多（Phil Orlando）說：「接下來幾個月可能充滿挑戰，最穩當的做法就是對過去一年半表現極佳的股票部分獲利了結。」