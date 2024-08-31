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將擴大管制艾司摩爾對陸出口設備？荷蘭總理：會考量ASML利益

中央社／ 荷蘭海牙30日綜合外電報導
荷蘭總理史庫夫（圖）今天表示，政府在決定進一步管制晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）對中國出口設備時，將把艾司摩爾的經濟利益納入考量。法新社
荷蘭總理史庫夫（圖）今天表示，政府在決定進一步管制晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）對中國出口設備時，將把艾司摩爾的經濟利益納入考量。法新社

荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）今天表示，政府在決定進一步管制晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）對中國出口設備時，將把艾司摩爾的經濟利益納入考量。

路透社報導，史庫夫在被詢及政府可能擴大管制艾司摩爾對中國出口設備時說：「我們正在討論，不錯的討論，我們也特別關注艾司摩爾的經濟利益，這些須與其他風險一併納入考量，這些經濟利益極其重要」。

史庫夫補充說，「艾司摩爾對荷蘭而言是極為重要的創新產業，在任何情況下都不應蒙受損失，否則將會對艾司摩爾的全球地位造成危害」。

史庫夫對彭博（Bloomberg News）29日報導、荷蘭擬對艾司摩爾晶片製造設備輸出中國採取更多管制措施一事不予置評。

中國是艾司摩爾的第三大市場，僅次於台灣和韓國，而且中國企業占艾司摩爾目前未完成訂單比重約20%。

歷經幾輪管制措施後，中國晶片製造商現在向艾司摩爾採購的設備，以不受出口限制規範的舊型設備居多，用來生產對全球製造業至關重要的成熟製程晶片（legacy chips）。

根據荷蘭政府之前頒布的規定，艾司摩爾對中國出口高階產品須先取得當局許可。另外，美國自2023年10月起單方面管制艾司摩爾部分中階設備出口，引發荷蘭國會質疑。

與美國步調維持緊密一致的荷蘭政府是北大西洋公約組織（NATO）的堅定支持者，並且對中國在烏克蘭戰爭中支持俄羅斯的行徑感到不滿。

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