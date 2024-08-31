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巴菲特94歲大壽！曾自曝到死都要吃垃圾食物 長壽秘訣靠「這5招」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
股神巴菲特高齡94歲，但依然對垃圾食物不忌口，曾分享5大生活習慣，讓他活力依舊。
股神巴菲特高齡94歲，但依然對垃圾食物不忌口，曾分享5大生活習慣，讓他活力依舊。

「股神」巴菲特（Warren Buffett）30日歡慶94歲大壽，他曾透露自己吃得像個6歲小孩，不只天天喝5罐可口可樂，每周還會至少吃3次麥當勞雞塊，究竟他是如何在沉迷垃圾食物的同時，還是能保持敏銳，並管理一個龐大的商業帝國呢？財星雜誌（Fortune）指出，秘訣可能就在於他的5個生活習慣

巴菲特相當喜歡吃垃圾食品，他曾在2017年的《成為華倫．巴菲特》紀錄片透露，他常去麥當勞享用3.17美元的早餐，吃香腸、雞蛋和乳酪，而且超愛喝可樂還有吃糖果，甚至對高油高鹽飲食也毫不忌口。

億萬富翁比爾蓋茲也分享了他對巴菲特的飲食觀察，稱他主要吃漢堡、冰淇淋和可樂，可能為年輕人樹立糟糕榜樣。

不過，巴菲特依舊能保持敏銳的思考與判斷力，管理他的商業帝國，原因可能在於以下5個生活習慣。

第一、 8小時的睡眠：巴菲特非常重視睡眠，通常每晚都會睡滿8小時，美國心臟學會的研究指出，良好的睡眠可以延長壽命，能緩解壓力、提升免疫力和穩定情緒等。

第二、經常打橋牌：儘管巴菲特經營一家擁有70多家子公司的企業，但他確保每周會撥出8小時與朋友打橋牌，而這種智力遊戲有助於鍛鍊大腦。

第三、輕鬆日程安排：巴菲特可能是地球上最有權勢的商人之一，但與其他大老闆不同的是，他喜歡讓自己的日程安排得比較輕鬆，且不做任何不喜歡做的事。

第四、他喜歡讀書：巴菲特每天花5到6小時閱讀和思考，有研究顯示，閱讀可以預防認知力下降。

第五、知足感恩並維持人際關係：巴菲特曾在2008年被問及保持健康的秘訣，他先是說從均衡飲食開始，立刻引起哄堂大笑。後來他才認真說，擁有良好的心態對他來說非常重要，知足感恩可以減少憂鬱、焦慮、慢性疼痛和疾病，且真正衡量人生成功關鍵在於，「看你想要愛的人中，有多少人真正愛你」。

巴菲特 生活習慣 睡眠

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