美通膨平穩 Fed降息1碼機率高

美國7月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨平穩，未再進一步下降，同時消費穩健增加，顯示聯準會（Fed）9月降息1碼機率偏高。

商務部30日公布，7月整體PCE平減指數比去年同期攀升2.5%，符合經濟學者預估，也與6月時升幅相同；月比微升0.2%，雖符合預估，但升幅略大於6月的0.1%。

美國PCE物價指數變動

7月PCE核心平減指數年比上揚2.6%，與6月相同，但略低於市場預期的2.7%升幅；月比揚升0.2%（實際數字為上升0.16%），符合預估，也與6月時升幅相同。同時，7月個人消費支出比6月增加0.5%，符合預估，但增幅遠大於6月的0.3%；經通膨調整後的7月實質PCE比6月成長0.4%，高於經濟學者預測的0.3%，也高於6月時的0.3%增幅（修正值）。

7月個人所得比6月增加0.3%，分別高於預估及6月時的0.2%增幅。

經濟學者指出，通膨僅小幅上升，消費支出穩中透堅，顯示Fed在壓低通膨之際，未使消費者承受太多痛苦。單以PCE數據來看，短期內並無經濟快速下滑或衰退之虞，因此預料9月17-18日Fed會議時，降息1碼機率較高；美國下周五將公布的8月就業報告，將對降息幅度起關鍵作用。

不過，7月PCE報告也透露下半年經濟可能走軟的一些訊號。

7月產品消費增加0.7%，遠高於6月時的0.1%增幅，主要是靠汽車帶動，因為6月車商遭到駭客攻擊，銷量劇減，促使7月銷量反彈；服務消費維持0.4%增幅。另外由於儲蓄率從3.1%進一步下降到2.9%，加上勞動市場正在降溫，因此預期未來幾個月消費者花錢時將更為審慎。

在通膨方面，由於去年下半年通膨快速下降，使比較基期偏低，因此今年下半年通膨年升率可能不易再進一步下降。