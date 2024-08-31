南非幣衝上13個月高點

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

南非幣蘭德對美元匯率30日盤中強升0.8%，報17.6069蘭德兌1美元，為13個月來高點，且今年來已累計升值4.3%，是表現次強的新興貨幣，僅次於馬元，因市場樂觀看好南非經濟展望，以及預期美國聯準會（Fed）9月將開始降息。

南非蘭德兌美元30日盤中最多升值0.8%，升幅稍後收斂到0.4%，成為17.6786蘭德兌1美元。從南非大選5月29日結束，並組成大聯盟政府後，投資人預期新政府將推動改革以刺激經濟。經濟學者也認為，由於分區停電解除，市場看好南非經濟及資產，支持蘭德持續走強。

南非央行副總裁卡西姆29日表示，分區停電結束，可能使央行上修經濟成長預估，並有助對抗通膨。央行目前預期今年經濟將成長1.1%，明年成長1.5%，並預測通膨率將降到4.5%的目標區間中位數以下。

Fed即將降息，也使投資人追逐南非蘭德公債等高收益率資產；過去5天來便有164億蘭德的外資流入公債市場。南非央行預料明年將降息1.23個百分點，同期Fed可能共降低2個百分點，使利率差距擴大，對蘭德更加有利。

由於蘭德波動趨於溫和，使蘭德成具吸引力的套利標的，亦即投資人借入其他殖利率較低的貨幣買進蘭德及南非資產。彭博指數顯示，以美元為基準貨幣的投資人8月若買進南非公債，報酬率為5.4%，而其他新興貨幣公債平均報酬率僅2.3%。

南非 投資人

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