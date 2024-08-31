印度股市創新高 牛氣旺

在美國降息預期帶動資金持續流入下，印度Nifty 50指數30日再創新高，且連漲第12天，締造歷來最長漲勢，且印度上季經濟成長減緩幅度甚於預期，強化市場對印度央行10月降息的期待，預料將能延續印度股市的牛氣。

路透報導，印度指標的NSE Nifty 50指數30日收漲0.33%至25,235.9點，孟買S&P BSE Sensex指數上漲0.28%至82,365.77點，雙雙創下歷來新高。這兩檔指數本周來上漲1.6%，連續第三周走高，8月累計漲約1%，連續第三個月攀漲。

印度經濟成長率

美國聯準會（Fed）主席鮑爾等決策官員陸續發表鴿派言論，提高了對美國9月降息的期望，而且美國本月以來的經濟數據強勁，降低了市場對美國經濟成長的疑慮。分析師表示，這預料將推動外資投入印度股市等新興市場。外國投資人8月下半月已轉為印度股市的淨買家，國內投資人則是一整個月都在買進。

多數營收仰賴美國的資訊科技（IT）和藥品類股，最受到這波對美國降息的預期拉抬，8月分別大漲4.7%和6.6%。此外，印度統計部30日公布，第2季國內生產毛額（GDP）年增率為6.7%，成長幅度為五季來最緩，且分別低於經濟學家預估的6.9%、及央行預測的7.1%，主因為政府支出減少，以及國會大選的政治不確定性對消費者和投資造成壓力。

彭博經濟學家表示，上季經濟成長減緩，可能促使央行轉向提振經濟成長，在下次的10月決策會議降息1碼到6.25%，尤其是第3季通膨率預料也將低於央行預期，央行接著將繼續寬鬆貨幣政策，預期終點利率水準將在明年第3季降到5.5%。

即使印度上季經濟成長趨緩，表現仍優於其他主要經濟體。經濟學家也認為，印度成長減緩只是暫時的，預測政府支出回升與通膨減緩，將支撐成長。