通膨趨緩 ECB下月降息機率增

歐元區8月通膨率隨能源價格回落，降到2021年中來最低，強化歐洲央行（ECB）9月進一步降息論據。被視為日本全國通膨率領先指標的東京核心通膨數據，8月高於預期，一連四個月攀升，支持日本銀行（央行）在10月進一步提高利率。

歐盟統計局30日公布，歐元區8月消費者物價指數（CPI）年比攀升2.2%，較7月的2.6%顯著趨緩，且低於彭博訪調分析師平均估計的2.6%，顯示能源跌價使整體通膨率更接近ECB的2%目標。

歐元區CPI年升率

剔除食物與能源的核心CPI從2.9%降至2.8%，也與經濟學家預期吻合。進口物價上漲壓力減輕，抵銷服務通膨年增率從4.0%升至4.2%的影響。巴黎奧運效應可能是推升服務費的主因。

最新通膨報告對ECB是好消息，使9月降息看來已成定局；但工資快速成長仍是顧慮，因此ECB可望維持逐季、漸進降息步伐。

已在6月啟動降息的ECB下次決策會議在9月12日登場，市場普遍預期今年底前可能再降息兩、三次，包括9月降息1碼（0.25個百分點）至3.5%，到明年底前總計約降息六次，比ECB自己的經濟預測多一次，顯示市場對物價展望比ECB更樂觀。

另外，日本總務省說，8月東京不計生鮮食品的核心CPI比一年前勁升2.4%，高於市場預估的2.2%和7月的2.2%，大致反映政府對電費、瓦斯費和米價上漲提供的補貼措施陸續到期。

此外，8月東京不計生鮮食品與能源價格的核心－核心CPI年升率也加速攀升至1.6%。東京數據被視為全國物價領先指標，全國CPI數據預定9月發布。

日銀7月底意外升息後，日銀總裁植田和男表示，若物價趨勢與預期相符，仍打算再升息。但日銀也必須審慎評估市場動盪對通膨展望的影響，並在控制通膨與維持經濟復甦之間取得平衡。日銀將在9月20日舉行下次決策會議，經濟學家預期10月至1月可望再升息一次。

彭博經濟學家認為最新東京通膨數據強化了日銀10月升息1碼到0.5%的預期。