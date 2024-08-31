押注美降息 金價、美債亮眼

經濟日報／ 編譯黃淑玲葉亭均／綜合外電
美元。 路透
美元。 路透

隨著市場押注美聯準會（Fed）將積極降息，美元8月來貶值幅度可能是去年12月以來最大，國際金價本月來上漲8%後，有望再衝歷史新高，美國公債今年來報酬率也可能是三年來最佳。

衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY）30日盤中小幅升值0.05%至101.396，8月來累計貶值2.6%，可能締造去年12月來最大單月貶幅。

美元指數走勢
美元指數走勢

幾個主要貨幣8月兌美元都升值，根據彭博資訊數據，紐元和瑞典克朗至少升值4%。法國農業信貸銀行G-10外匯策略主管馬林諾夫表示，對Fed即將開始降息的信心，促使交易員大膽從事更高風險投資，提振對紐元等高收益貨幣需求。

Fed主席鮑爾上周表示，「調整政策時機已來臨」，代表Fed兩年來對抗通膨的重要轉折點。目前債市已反映今年將降息約4碼，代表直到年底前的每一次會議都會降息，包括其中一次降2碼。

不過，宏利投資管理資深投資組合經理蘇夫特認為，市場對Fed降息預期過於激進，未來美元貶幅有限。花旗外匯策略師團隊也維持看多美元立場，認為美元兌一籃子新興市場與已開發市場貨幣，可能會因為美國共和黨總統候選人川普勝選而強升。

受到降息預期與地緣政治緊張刺激，紐約黃金現貨8月來累計大漲約3%，永豐貴金屬交易主管馮彼得（音譯）認為，金價整體趨勢依然看多，預期年底前可望漲破每英兩2,650美元，中長期有望衝破2,800美元、甚至3,000美元。

美國公債今年來表現也可望是三年來最佳。彭博美國公債總回報指數顯示，美國公債8月來截至29日報酬率為1.1%，帶動今年來報酬率接近2.9%。

品浩（PIMCO）經濟學家衛艾婷表示：「債市仍然是個令人關注領域。儘管近期大漲，仍見到大量的價值。」

一些人擔心，美債近幾個月連續漲勢已經「漲足了」，風險在於如果就業市場持穩於目前情況，就會讓Fed有空間緩慢寬鬆貨幣政策，降息步調會比現在預期更慢。

Fed 美國公債 降息

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