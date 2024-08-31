OpenAI同意政府測試新模型 協助改善安全性

隨著產業內部對人工智慧（AI）安全性和倫理的疑慮增加，AI新創公司OpenAI和Anthropic，已和美國AI安全研究院簽訂合作備忘錄（MOU），同意在公開發布新AI模型之前和之後，都讓政府取得使用權限並進行測試，以協助改善其安全性。

CNBC和The Verge報導，隸屬美國商務部國家標準與科技研究院（NIST）的AI安全研究院29日表示，政府和OpenAI與Anthropic間的協議，將有助於共同研究如何評估AI能耐、安全風險和緩解這些風險的方法。美國也將與英國的對口單位合作，提供關於改善安全性的回饋。

在聯邦和州的立法機關正思索如何在不阻礙創新的前提下規範AI技術之際，該項與政府共享AI模型的協議，可謂顯著的進展。

AI安全研究院是拜登政府去年10月頒布美國歷來首項關於AI的行政命令後所成立。該行政命令要求就AI對勞動市場的衝擊，進行新的安全性評估、建立符合公平和公民權利的指引，以及研究。

OpenAI策略長權傑森（音譯）說，「我們大力支持AI安全研究院的宗旨，也期待共同為AI模型制定實踐安全的最佳方式和標準」。