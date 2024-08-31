馬斯克槓巴西法官 波及星鏈

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國億萬富豪馬斯克槓上巴西最高法院大法官莫瑞斯，如今雙方對峙升級，這場因社群平台X而起的爭端，正波及馬斯克旗下另一個事業 - SpaceX的衛星網路服務星鏈（Starlink）。

莫瑞斯正領銜對抗當地的假新聞與仇恨言論，X因而被盯上。巴西當地新聞媒體G1報導，莫瑞斯8月18日下令凍結星鏈在巴西的銀行帳戶，以逼迫馬斯克支付X的罰金。

後來星鏈在X平台貼文證實，來自莫瑞斯的命令凍結了該公司的財務，阻止其在巴西進行金融交易，「該命令是依據星鏈需負責X的罰款這項毫無根據（且違憲）的決定」，將尋求法律途徑解決。

馬斯克29日晚間在X上說，在爭端落幕前，將免費向巴西用戶提供星鏈服務，「我們無法收取款項，但我們不會讓任何人斷網」，他也提到該國偏遠地區的學校與醫院正在使用星鏈服務。星鏈說，在該國擁有25萬名用戶。

馬斯克也在X貼文抨擊，莫瑞斯是「假扮成法官的罪犯」。莫瑞斯在28日要脅將在巴西關閉X，除非X在29日晚間之前指派一名法律代表。

X 星鏈 馬斯克

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