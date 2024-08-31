Lululemon下修全年財測

由於北美消費者花錢更精挑細選，知名瑜伽運動服裝品牌露露檸檬（Lululemon）上季營收低於市場預期，並調降全年財測。

Lululemon在截至7月28日的年度第2季（上季）淨利比去年同期成長15%至3億9,290萬美元，經調整後每股盈餘（EPS）為3.15美元，高於分析師預估，營收年增7%至23.7億美元，低於預估。

上季美洲地區營收微增1%，但國際市場銷售激增29%，同店銷售成長2%，主因為海外市場的強勁表現抵銷美洲市場的疲軟業績。北美同店銷售下滑3%。

Lululemon預期，本季營收將成長6%-7%，低於分析師預期的9.2%，但獲利預估約略符合華爾街預期。

Lululemon下調全年淨營收預估區間到103.75億-104.75億美元，中位數為104.8億美元，低於6月預估的108億美元，全年EPS預估區間也調降至13.95-14.15美元。財務長法蘭克（Meghan Frank）表示，下修是因為經濟的「不確定性」，例如美國總統大選、年底假期購物季較短。

執行長麥唐諾（Calvin McDonald）表示，國際事業表現維持強勁，將持續優化美國市場的產品組合。他認為，女裝部門銷售放緩，是因為缺乏新顏色、款式及版型的換季商品，無法讓消費者保持興趣，總歸就是「新意」不足。

此外，Lululemon為證明自己創新能力而推出的「Breezethrough」系列緊身褲，7月就在上市短短幾周後，因因消費者抱怨材質、合身度等問題，而暫停銷售，導致女性褲裝的新選擇減少。麥唐諾說，這款商品上市時的數量很少，對上季業績的影響「可以忽略」。

麥唐諾說，將再推出改良後的「Breezethrough」系列商品，但不會在短期內實現。市場估計最快可能要到明年能看到「Breezethrough」改良版商品。

摩根士丹利分析師指出，市場對Lululemon財報的正面回應，證實期望原就不高，現在投資人可能重新調整其股價估值。Oppenheimer分析師也說，Lululemon業績疲軟，但沒有擔心地那麼糟。

此外，美國服飾品牌GAP意外提前在30日公布上季財報，淨利年增近一倍到2.06億美元，營收成長約5%至37.2億美元，都高於預期。GAP也上調全年利潤展望，預期毛利率將提高約2個百分點，大於原估的1.5個百分點，營業利益率也提高50%區間的中上緣。