美7月通膨平穩9月降息在望 美股早盤3大指數齊揚、英特爾漲逾7％

美國30日公布7月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨平穩，且消費穩健上升，聯準會（Fed）9月有望降息1碼。美股早盤三大指數齊揚。

道瓊工業指數30日早盤上漲78點，或0.2%；標普500和那斯達克指數漲0.5%和0.8%；費城半導體指數漲2.7%；台積電ADR漲1.5%。輝達公布財報次日開高走高，漲逾3.1%。

美國商務部30日公布，7月PCE整體平減指數比6月小升0.2%，比6月時的0.1%升幅略高；年升2.5%，符合預估，也與6月時的升幅相同。PCE核心平減指數月升0.2%，符合預期，升幅與6月相同；核心PCE年升2.6%，比預估的2.7%升幅略低。7月個人消費支出增加0.5%，符合預估，明顯高於6月時的0.3%增幅。

前聖路易斯聯準銀行總裁James Bullard說，該數據足以支持Fed於9月降息。他也認為11月和12月有機會再各降一碼。

個股方面，Lululemon 29日下修本年度獲利預期，但上季獲利優於預期，30日早盤漲0.2%。戴爾（Dell）上季營收超越市場預期，伺服器與網路事業營收年比激增80%，股價30日早盤一度漲逾2%。

據悉英特爾正與投資銀行人士合作，研議各種能幫助英特爾力挽狂瀾的選項，包括分拆IC設計與晶圓代工部門等，激勵股價早盤大漲7%。

美股三大指數月線互有漲跌，標普500本月預計收高近1.3%，有望連續第四個月收紅。道瓊則料將漲1.2%；反之，那指月線可能下挫約0.5%。