快訊

近2個半小時訊問…陳佩琪走出北檢 黃珊珊親自開車來接

王世堅昔日送「魔戒」勸不可迷戀權力…今柯文哲遭約談 網嘆：先知

他山之石？日本面臨兵源不足 將祭出「3支箭」解決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美7月通膨平穩9月降息在望 美股早盤3大指數齊揚、英特爾漲逾7％

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股30日早盤三大指數齊揚。路透
美股30日早盤三大指數齊揚。路透

美國30日公布7月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨平穩，且消費穩健上升，聯準會（Fed）9月有望降息1碼。美股早盤三大指數齊揚。

道瓊工業指數30日早盤上漲78點，或0.2%；標普500和那斯達克指數漲0.5%和0.8%；費城半導體指數漲2.7%；台積電ADR漲1.5%。輝達公布財報次日開高走高，漲逾3.1%。

美國商務部30日公布，7月PCE整體平減指數比6月小升0.2%，比6月時的0.1%升幅略高；年升2.5%，符合預估，也與6月時的升幅相同。PCE核心平減指數月升0.2%，符合預期，升幅與6月相同；核心PCE年升2.6%，比預估的2.7%升幅略低。7月個人消費支出增加0.5%，符合預估，明顯高於6月時的0.3%增幅。

前聖路易斯聯準銀行總裁James Bullard說，該數據足以支持Fed於9月降息。他也認為11月和12月有機會再各降一碼。

個股方面，Lululemon 29日下修本年度獲利預期，但上季獲利優於預期，30日早盤漲0.2%。戴爾（Dell）上季營收超越市場預期，伺服器與網路事業營收年比激增80%，股價30日早盤一度漲逾2%。

據悉英特爾正與投資銀行人士合作，研議各種能幫助英特爾力挽狂瀾的選項，包括分拆IC設計與晶圓代工部門等，激勵股價早盤大漲7%。

美股三大指數月線互有漲跌，標普500本月預計收高近1.3%，有望連續第四個月收紅。道瓊則料將漲1.2%；反之，那指月線可能下挫約0.5%。

指數 標普 美股 聯準會 英特爾 通膨 降息

延伸閱讀

英業達來了！挾 AI、元宇宙、5G 亮點 9月5日東莞台博會登場

英特爾可望獲高額補貼卻要大裁員 美參議員要求解釋

英特爾於Hot Chips2024首度展示光學運算互連小晶片 大秀AI實力

第二季財報三率三降低於預期 英特爾怎麼了？

相關新聞

美7月通膨平穩9月降息在望 美股早盤3大指數齊揚、英特爾漲逾7％

美國30日公布7月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨平穩，且消費穩健上升，聯準會（Fed）9月有望降息1碼。美股早盤三大...

積極擴張國際市場！波蘭貨運公司InPost成馬德里競技俱樂部贊助商

根據波蘭筆記報導，在波蘭市佔率第一的波蘭貨運公司InPost，將在2024-2025期間，成為西班牙最大的足球俱樂部之一...

主要數據出爐！美國7月通膨止降、消費穩健 9月降息1碼機率高

美國7月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨平穩，未再進一步下降，消費穩健上升，顯示聯準會（Fed）9月降息1碼機率偏高。

美經濟數據佳道瓊指數創新高 亞股收盤全面走揚

受到美國股市道瓊指數收盤再創新高激勵，亞洲股市今天普遍收高。利多來自美國連串經濟數據強勁，令投資人對美國經濟體質感到安心...

巴菲特94歲生日！外媒精選「股神」5大投資策略 這點最為人稱道

「股神」巴菲特生於1930年8月30日，11歲時開始買第一支股票，至今他已累積94年的人生智慧，以及83載的投資經驗。

南非幣對美元升到13個月高點 今年共升值4.3％

南非幣蘭德對美元匯率30日盤中升到13個月來高點，升幅達0.8%，報1美元兌17.6069蘭德，今年來已累計升值4.3%，為表現次強的新興貨幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。