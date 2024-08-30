主要數據出爐！美國7月通膨止降、消費穩健 9月降息1碼機率高

美國7月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨平穩，未再進一步下降，消費穩健上升，顯示聯準會（Fed）9月降息1碼機率偏高。

各項主要數據如下：

PCE整體平減指數比6月小升0.2%，符合預估，比6月時的0.1%升幅略高；年升2.5%，符合預估，也與6月時的升幅相同。

PCE核心平減指數月升0.2%，符合預估，也與6月時的升幅相同；年升2.6%，與6月相同，比預估的2.7%升幅略低。

個人消費支出增加0.5%，符合預估，明顯高於6月時的0.3%增幅；實質PCE月增0.4%，高於預估的0.3%，也高於6月時的0.3%增幅（修正值）。

個人所得月增0.3%，高於預估及6月時的0.2%增幅。