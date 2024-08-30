主要數據出爐！美國7月通膨止降、消費穩健 9月降息1碼機率高
美國7月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨平穩，未再進一步下降，消費穩健上升，顯示聯準會（Fed）9月降息1碼機率偏高。
各項主要數據如下：
PCE整體平減指數比6月小升0.2%，符合預估，比6月時的0.1%升幅略高；年升2.5%，符合預估，也與6月時的升幅相同。
PCE核心平減指數月升0.2%，符合預估，也與6月時的升幅相同；年升2.6%，與6月相同，比預估的2.7%升幅略低。
個人消費支出增加0.5%，符合預估，明顯高於6月時的0.3%增幅；實質PCE月增0.4%，高於預估的0.3%，也高於6月時的0.3%增幅（修正值）。
個人所得月增0.3%，高於預估及6月時的0.2%增幅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言