積極擴張國際市場！波蘭貨運公司InPost成馬德里競技俱樂部贊助商

根據波蘭筆記報導，在波蘭市佔率第一的波蘭貨運公司InPost，將在2024-2025期間，成為西班牙最大的足球俱樂部之一，馬德里競技球隊的贊助廠商，為他們在國際市場上的擴張的積極佈局。

InPost成立於2006年，它開創了包裹配送儲物櫃的管理與配送方式，可以讓買家與賣家輕鬆投遞和取貨，即使家中沒有管理員代理收貨的居民，也能方便使用這項服務。

InPost包裹儲物櫃在波蘭已經有超過2萬台，有將近60%的居民居住在距離InPost儲物櫃約7分鐘的步行距離，在大城市密度則是85%的居民都可以輕鬆抵達家裡附近儲物櫃。而其創辦人兼執行長Rafał Brzoska是波蘭最富有的人之一，他表示能贊助馬德里競技球隊感到自豪，更相信會有數百萬西班牙足球迷將愛上InPost的服務。

俱樂部收入和運營總監Oscar Mayo說：「我們很高興歡迎InPost加入馬德里競技大家庭，並能夠向我們的粉絲介紹該公司開創性的送貨服務。」該俱樂部已在上賽季在西班牙聯賽中獲得第四名，之後將參加西班牙頂級聯賽和歐洲冠軍聯賽。

InPost也持續在國際市場上擴張。今年6月，它宣佈，在英國有7000個儲物櫃，在義大利有2000個儲物櫃。 這兩個數字都比一年前上漲了40%。現在在伊比利亞半島擁有超過10000個送貨點。

在波蘭境內，該公司也是運動的主要贊助商，包括與波蘭男子國家足球隊、波蘭自由車聯合會和（透過世界接力賽）環法自由車賽等。