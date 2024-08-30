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美經濟數據佳道瓊指數創新高 亞股收盤全面走揚

中央社／ 香港30日綜合外電報導
受到美國股市道瓊指數收盤再創新高激勵，亞洲股市今天普遍收高。利多來自美國連串經濟數據強勁，令投資人對美國經濟體質感到安心。路透
受到美國股市道瓊指數收盤再創新高激勵，亞洲股市今天普遍收高。利多來自美國連串經濟數據強勁，令投資人對美國經濟體質感到安心。路透

受到美國股市道瓊指數收盤再創新高激勵，亞洲股市今天普遍收高。利多來自美國連串經濟數據強勁，令投資人對美國經濟體質感到安心。市場焦點轉向即將公布的重要美國通膨數據。

法新社報導，隨著美國最大人工智慧（AI）晶片製造商輝達（Nvidia）備受矚目的財報已揭曉，投資人又能再度專心關注經濟情勢及美國聯邦準備理事會（Fed）的調降利率計畫。

昨天並未令人失望；美國公布的修正後第2季國內生產毛額（GDP）成長率優於初值，上週初領失業金人數也減少。這表明聯準會讓物價獲得控制的同時，也正在達成其引導美國經濟軟著陸的目標。

接下來將有今天稍晚出爐的聯準會偏好通貨膨脹指標「個人消費支出物價指數」（PCE），以及1週後將公布、外界密切關注的美國非農業就業報告。這些數據將對聯準會9月是否降息及降息幅度有重要影響。

儘管聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週表示開始降息的時機已到，但一些決策官員仍抱持謹慎態度。

美股昨天走勢分歧，那斯達克和標普500指數雙雙收低，受到輝達發布的財報被視為令人失望、引發股價重挫6.4%拖累。但道瓊工業指數則逆勢上揚，收盤刷新歷史高點。

亞股今天則以樂觀行情結束本週表現，昨天被輝達掀起賣壓掃到的科技股今天補回一些跌勢。其中香港股市終場勁揚1.1%，東京和上海股市皆收高0.7%，雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也全數收漲。

亞股 指數 美股 聯準會 輝達 降息

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