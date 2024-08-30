巴菲特94歲生日！外媒精選「股神」5大投資策略 這點最為人稱道

「股神」巴菲特生於1930年8月30日，11歲時開始買第一支股票，至今他已累積94年的人生智慧，以及83載的投資經驗。

這位聞名全球、成就斐然的價值投資大師最令人稱道的是，不惜砸數千億美元投資評價被低估的公司股票，並長期抱牢。自1965年他掌舵以來，波克夏公司已成為龐大的投資集團，本周三並成為史上第九家收盤市值跨越1兆美元的企業。

1960年代巴菲特買進該股時，每股僅約8美元。到今年7月，不曾經過股票分割的波克夏A股已漲到每股62萬美元。

道瓊社報導，提到創造價值，領導波克夏60年的巴菲特經驗豐富。在這位億萬富豪歡度94周歲的今天，巴隆周刊（Barron's）特別精選出巴菲特五大投資策略，向這位「奧馬哈先知」致敬。

一、挫敗是致勝過程的一部分

巴菲特投資生涯中個人風格最鮮明的特色之一，就是他承受挫敗打擊後，記取教訓再大步邁前的能力。

近年來，波克夏曾多次犯下投資大錯。例如投資通用汽車（GM）就失利，以至於到2023年底悉數出清持股。今年第2季大賣蘋果股票，時機似乎也不對，因為過去三個月這家iPhone製造商股價飆漲將近20%。

但比起巴菲特最大的投資勝利，包括Geico、美國運通和可口可樂，那些挫敗不算什麼。過去40年來，波克夏A股年化報酬率達17%，輕鬆擊敗美股標普500指數同時期的11%漲幅。

這提醒投資人：通常只要你押對寶的機率略高於50%，財富投資即能收割豐碩的成果。

二、現金不是王，但也別怕滿手現金

巴菲特從不避諱批評死抱現金這種投資策略。2008年他接受PBS節目主持人羅斯訪談時說：「人們說現金是王，但現金如果只是閒置一旁，毫無作用，就不是王。」

但「為投資而投資」--盲目買股票或投資不是你由衷喜愛的其他資產--並非好主意。

巴菲特已證明，有時候，無妨抱著現金度過市場動盪期，今年就是絕佳例子。波克夏目前的現金水位升到接近2,000億美元，創新高紀錄。他在今年波克夏股東會上說：「我不認為，在座有人知道如何有效運用這些錢，所以我們也沒用。」

三、改變心意無妨

巴菲特雖讚賞長期投資股票，但他也建議視情況調整戰術。

舉例來說，他以往對投資銀行批評有加，不太熱中於投資這類股票；但2011年，他買了價值50億美元的美國銀行（BofA）優先股，援救這家當時財務岌岌可危的銀行業巨人，直到最近才大舉拋售美銀持股。

巴菲特對蘋果的看法也改變了，今年已賣掉逾50%的蘋果持股（就在波克夏跨越1兆美元市值大關之前）。

四、投資優質企業，而不是CEO

另一句巴菲特智慧箴言是：「你應該投資連傻瓜都能經營的公司，因為有朝一日某個傻瓜會變成經營者。」

巴菲特不買只靠經理人表現傑出而成功的公司股票，他認為，一家公司如果基本面很糟，就算執行長很偉大，也無法拯救整個公司。

這個教訓在今天格外重要。一些巨型公司老闆，例如勇於接受鐵籠格鬥挑戰的Meta執行長祖克柏，或愛穿皮夾克的輝達執行長黃仁勳，或電動車公司特斯拉執行長馬斯克，都已成為商界名人，吸引眾多粉絲慕名前來投資。但巴菲特給他們的建議或許是：投資股票不要看公司領導人是誰，要看這家公司的基本面。

五、善用複利投資

巴菲特1996年有句名言：「若某支股票你不願持有十年，就連持有十分鐘也別考慮了。」

這句常被引述的投資金句凸顯另一個人生教訓：複利的威力。

巴菲特稱之為他的「蒙娜麗莎」，常用這幅世界名畫來闡述一個觀念：假如16世紀法王法蘭索瓦（King Francis）沒花4,000埃居（約2萬美元）買下這幅肖像畫，而是把這筆錢拿來投資，獲得6%的年報酬率，那麼到1963年，法國國庫將多出1,000萬億美元，是該國國債的3,000倍。

同時，蒙娜麗莎這幅畫1962年的保險價值「只有」1億美元。

《致富心態》（Psychology of Money）作者豪瑟（Morgan Housel）說，巴菲特的財富大多是在60歲以後賺的，主要就是靠複利投資這麼簡單的算術。