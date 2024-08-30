南非幣對美元升到13個月高點 今年共升值4.3％

南非幣蘭德對美元匯率30日盤中升到13個月來高點，升幅達0.8%，報1美元兌17.6069蘭德，今年來已累計升值4.3%，為表現次強的新興貨幣，僅次於馬源，主因匯市對南非經濟展望樂觀，以及預期美國聯準會（Fed）9月將開始降息。

從南非大選5月29日結束，並組成大聯盟政府後，投資人預期新政府將推動改革以刺激經濟。渣打銀行非洲與中東區首席經濟學者拉齊亞．汗表示，由於分區停電解除，因此市場更加看好南非經濟及資產，從而支持蘭德持續走強。

南非央行副總裁卡西姆29日表示，分區停電結束，可能使央行上修經濟成長預估，並有助於對抗通膨。央行目前預期2024年經濟將成長1.1%，2025年成長1.5%，並預測通膨率將降到目標區間中點4.5%以下。

Fed即將降息，也使投資人追逐南非蘭德公債等高殖利率資產；過去5天來便有164億蘭德的外資流入公債市場。央行預測2025年將降息123基點，同期Fed可能共降低200基點，使利率差距擴大，對蘭德更加有利。

由於蘭德波動趨於溫和，使蘭德成為更具吸引力的套利標的，亦即投資人借入其他殖利率較低的貨幣買進蘭德及南非資產。彭博指數顯示，以美元為基準貨幣的投資人8月若買進南非公債，報酬率為5.4%，而其他新興貨幣公債平均報酬率僅2.3%。

南非10年期公債殖利率7月來也下降約85基點，29日降到18個月來最低，約10.55%，但仍是開發中國家之中最高者之一，意味公債仍有進一步上漲空間。而且由於政府正在整頓財政，使公債下檔風險大幅降低。