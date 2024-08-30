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星鏈資產遭凍結！馬斯克與巴西大法官對峙再升級 肇因於X平台

中央社／ 巴西利亞29日綜合外電報導
巴西最高法院大法官莫瑞斯（右）與社群媒體平台X的老闆馬斯克（左）對峙升級。 法新社
巴西最高法院大法官莫瑞斯（右）與社群媒體平台X的老闆馬斯克（左）對峙升級。 法新社

巴西最高法院一名大法官與社群媒體平台X的老闆馬斯克對峙升級。馬斯克的星鏈（Starlink）公司今天說，星鏈在巴西的資產已經被凍結，肇因於X平台先前與司法當局的爭端。

法新社報導，兩方的紛爭源自昨天，巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）命令馬斯克（Elon Musk）24小時內為X平台在巴西任命一名新的法律代表，否則將暫停X平台（前身為推特，Twitter）的服務。

接著，馬斯克的衛星網路公司「星鏈」於今天收到莫瑞斯「凍結星鏈的財務，並阻止星鏈在巴西進行金融交易」的命令。

在巴西、尤其亞馬遜（Amazon）地區進行商業服務的星鏈，稱該命令是「毫無根據就作出的裁決，認定星鏈理應對X平台的罰款負責，而該罰款是違憲的」。

星鏈在X平台發文表示，試圖「通過法律途徑處理這件事」。

莫瑞斯還擔任巴西高等選舉法院（Superior ElectoralTribunal）院長，他在這個南美洲最大國帶頭對抗惡意造假的訊息，在過程中引發與馬斯克的衝突。

莫瑞斯先前命令關閉數個巴西前極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者的X帳號。波索納洛於2022年巴西總統大選中敗選後，試圖抹黑投票系統。

莫瑞斯昨天的裁決將這場持續數月的爭端再度升級。

莫瑞斯早在今年4月就已下令調查馬斯克，指控他重新啟動一些被停權的X帳號。

馬斯克和其他批評人士反指控莫瑞斯扼殺言論自由。

莫瑞斯於昨天祭出的命令中規定馬斯克：「24小時內為X平台在巴西任命新的法律代表。」

命令還寫道：「若不遵守命令，這個社群網路平台在巴西的服務將暫停。」

消息一出，「O Twitter morreu（推特已死）」等主題標籤（hashtag）在巴西成最新話題，左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在X平台發文，放上他在其他社群媒體的帳號。

馬斯克回應該命令，指控莫瑞斯「屢次違背他發誓要捍衛的法律」。

馬斯克發了一篇挖苦莫瑞斯的文章，另外還發了一張經過修改、將莫瑞斯描繪成「佛地魔與西斯領主」的照片。佛地魔和西斯領主分別是知名作品「哈利波特」（Harry Potter）和「星際大戰」（Star Wars）的反派角色。

馬斯克本月稍早關閉了X平台於巴西的營運辦公室，並稱莫瑞斯威脅要逮捕X平台的前法律代表，以強迫公司遵守「審查命令」。

巴西用戶目前仍可繼續使用X社群平台。

此外，另有法官針對涉嫌利用公共資金策劃惡意造假的訊息來支持波索納洛及其親信之密謀進行司法調查，馬斯克也是調查的對象之一。

X 巴西 星鏈 社群媒體 馬斯克

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