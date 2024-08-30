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不受Blackwell延遲影響 NVIDIA黃仁勳承諾「1年1晶片」規畫不變

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳說，輝達會維持每年發布一種旗艦晶片的節奏。美聯社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳說，輝達會維持每年發布一種旗艦晶片的節奏。美聯社

人工智慧（AI晶片巨頭輝達NVIDIA）執行長黃仁勳表示，即使下一世代的AI晶片Blackwell延後出貨，但並不影響輝達每年推出旗艦級產品的規劃。

黃仁勳向英國金融時報（FT）表示，Blackwell晶片的生產瑕疵，不影響輝達把產品發布時程從兩年推出一次新品，加快為一年一次的計畫。他去年10月宣布Blackwell這種新的晶片平台，引發市場引頸翹望。

AI市場規模預料在數年內上看千億美元，輝達加快創新節奏，被視為維持AI霸主地位的關鍵。本月稍早，市場傳出Blackwell晶片於生產後端出現瑕疵，迫使輝達與合作夥伴台積電做出調整，讓Blackwell出貨時程延到今年底，拖累輝達股價29日收盤重挫逾6%，投資人也擔憂其成長減緩和毛利縮減。

儘管輝達精密晶片的生產日益複雜，黃仁勳仍表示，Blackwell晶片的後繼產品仍將逐年更新，工程師正在研發接下來兩個世代的晶片，會保持一年一樣新產品的節奏。

在28日的財報說明會上，分析師對黃仁勳輪番提問，問到輝達的客戶如何從大筆的AI投資獲利。黃仁勳則向FT表示，輝達自身就借助AI加速資料處理、協助設計與製造產品，獲得生產力的大幅躍進。

他說，Blackwell晶片的設計與軟體的撰寫，背後都有生成式AI的影子。他表示，輝達的2萬名工程師，在AI的協助下，感覺就像6萬名人力，「我想輝達就像是全球最小的大企業」。

AI NVIDIA 台積電 晶片 輝達 黃仁勳

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