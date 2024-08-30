SEMICON Taiwan下周登場 黃仁勳是否來台再掀「仁來瘋」？

SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展將於9月4日登場。和先前的台北國際電腦展一樣，輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳是否出席這場盛會，已成為各大媒體的猜測焦點。猜測他是否出席在台灣舉辦的大型科技活動，似乎已成為一種例行公事。

彭博資訊報導，在今年5月的台北國際電腦展開幕前，台灣媒體就拚命猜測這位最成功的「台灣之子」是否出席。最後他的登場也受到了有如搖滾巨星般的熱烈歡迎。他的任何所到之處都可看到大批電視台攝影機和熱情歡呼的粉絲，在台灣社會掀起「仁來瘋」（Jensanity、黃仁勳的英文名為Jensen）。

過去一個月，人們又將焦點轉向一年一度的Semicon Taiwan國際半導體展。除了媒體再度瘋狂猜測外，一些企業高層也毫不諱言地詢問彭博記者，是否知道黃仁勳會到場。輝達的重要性和台灣在AI領域的地位可見一斑。

不過，報導指出，無論黃仁勳是否出席，本屆國際半導體展都將為AI和整體晶片產業的前景提供大量寶貴線索。已有200多名頂尖公司大咖表示將出席這場盛會。其中值得注意的是，SK海力士和三星電子的高級主管都將發表演講，這將是這兩家南韓晶片大廠首次在這場展覽上有如此高層級的登場。

在輝達之前，很少人會想像得到南韓人會在台灣受到如此熱烈歡迎。從棒球到晶片製造，兩國長久以來都是競爭對手。但隨著AI興起，記憶體製造商變得必須與輝達的首選製造商台積電合作。因此兩國公司別無選擇，只能合作確保全球獲得足夠的輝達晶片，以開發AI聊天機器人和其他新的應用。

至於黃仁勳，輝達對其行蹤守口如瓶。主辦國際半導體展的SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸開玩笑說，如果黃仁勳真的出席，他擔心會搶走其他嘉賓的風頭。他說他試著盡量不去邀請他，但聽得出他不完全是在開玩笑。