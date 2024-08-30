埃及西部沙漠發現新油田 可日產7156桶

埃及Khalda石油公司日前宣布，在埃及西部沙漠發現重要新油井，每天可生產7165桶品質等級44度優質石油，另有產量2300萬立方英呎的天然氣。此新發現將大幅提升埃及本地能源生產能力。

埃及媒體「埃及之路」（Egyptian Street）報導，由埃及通用石油公司（EGPC）和美國阿帕契油氣公司（Apache Corporation）合資組成的Khalda石油公司，27日發表聲明，在埃及西部沙漠Kalabsha開發區內的West Fewebs-1地區，發現蘊藏大量優質石油儲量。

Khalda在古生代砂岩中鑽探270英呎，透過測量岩石特性的電測井證實，該地層中存在石油。這些岩層歷史可追溯到古生代，距今約5.41億至2.52億年前。

此口新油井總淨厚度為462英呎，每天可生產7165桶優質石油，品質等級為44度，另伴生2300萬立方英呎天然氣。

埃及是「石油輸出國家組織」（OPEC）外非洲最大石油生產國，埃及媒體「埃及今日商業」（Business Today Egypt）稱，目前每天石油產量為58萬桶。

埃及超過一半的石油總量都來自西部沙漠，其餘還有蘇伊士地區、東部沙漠、西奈半島、地中海、尼羅河三角洲和上埃及。

根據多國獨立能源研究專案網站「Advanced EnergyTechnologies」統計數據，埃及還擁有豐富多樣的化石資源儲量，包括傳統石油儲量、緻密油（頁岩油）和超重油、天然氣和頁岩氣。2021年埃及常規碳氫化合物已探明儲量百分比為：天然氣77.7%；石油21.8%；煤炭0.5%。

埃及能源市場主要的油氣開發商有英國的BP和BG、義大利的埃尼（Eni）、美國的阿帕契，和埃及國營的「埃及通用石油公司」（EGPC）及「埃及液化天然氣公司」（ELNG）。

埃及石油和礦產資源部長巴達威（Karim Badawi）表示，埃及計劃透過國際合作夥伴支持，在2025年使埃及的石油和天然氣產量回復到正常水準，並持續朝將埃及打造成「區域液化天然氣中心」道路前進。