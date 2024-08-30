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瑞銀估Fed至明年9月前降息7碼 日圓兌美元擬漲至138

中央社／ 台北30日電

便宜日圓再見，瑞銀 CIO今天表示，今年底前日圓兌美元價位將維持在143.50至149.50區間，預估美國聯準會在明年9月之前，總計可能降息7碼（1碼為0.25個百分點），日銀則是將升息2碼，屆時日圓對美元升至138價位。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天發布新聞稿指出，日本銀行（中央銀行）副總裁冰見野良三再度放鷹，若通膨保持不變，日銀將繼續升息。

瑞銀表示，從6月開始，日圓兌美元從162價位高點急劇下跌至8月初的141.7低點後，目前已穩定在143.50至149.50區間內，在今年底前都將保持在此價格區間內。

瑞銀提出3點分析，首先是美日利差收窄已被市場消化。第2為日圓兌美元狀況，已與美日2國的10年期公債利差趨同，最後則是投機性槓桿外匯市場目前淨做多日圓，都讓日圓價格有撐。

瑞銀進一步預估，日銀將在2025年9月前升息2碼，Fed政策利率基調方向為下調，到明年9月之前可能降7碼，日圓兌美元將回升至138元價位。

日圓 瑞銀

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