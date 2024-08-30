Fed降息在即 美元8月料創去年12月來最大單月貶幅

隨著美國聯準會降息時間接近，美元在8月的貶值幅度，正邁向去年12月以來最大單月貶幅。

衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY）8月來截至30日亞洲午盤的跌幅達2.6%，這是去年底外匯市場過早提前反映聯準會（Fed）降息以來的最大跌幅。上次期待落空，但這次Fed官員已明確表示，隨著美國通膨降溫，他們終於準備好啟動2020年以來的首次貨幣政策寬鬆。

美元走貶拉低了美債殖利率，抑制了市場對美國經濟衰退可能導致全球經濟陷入停滯的擔憂，從而激勵交易員進行殖利率更高的海外投資。因此，幾個主要貨幣8月兌美元都升值，根據彭博資訊的數據，紐元和瑞典克朗至少升值4%。

每日交易規模達7.5兆美元的外匯市場在8月出現大幅波動。美元貶勢一開始是由月初短暫的股市崩跌，以及日圓利差交易平倉推動。接著，聯準會主席鮑爾上周明確表示現在是時候開始降息。美元再進一步下跌，本周則有稍微回升並盤整。

紐約巴克萊外匯策略師科寧說，「美元的交易實際上一直受到聯準會降息預期的影響」，「這幾乎是唯一的驅動因素」。

周四（29日）公布的美國經濟數據顯示，美國第2季經濟成長增速略高於初值，美元隨後小幅走高，不過本月美元周線至今都是下跌。

法國農業信貸銀行駐倫敦的G-10外匯策略主管Valentin Marinov表示，對利率決策官員即將開始降息的信心，促使交易員大膽進行風險更高的投資。這刺激了對紐元等高收益貨幣的需求。他說：「對聯準會降息預期的升溫，幫助緩解了美國和全球的金融環境，進而提振了風險情緒。」

駐波士頓的宏利投資管理資深投資組合經理Nathan Thooft說，鑑於與世界其他地區相比，美國經濟表現仍相對較好，他認為市場現在對於聯準會降息的預期過於激進，未來美元的跌幅將有限。