紐時：中國投資人出逃矽谷 空有資金難交易

受到中國打壓民間企業影響，許多投資人遷移海外。紐時報導，美國加強對中國科技監管的環境下，多數矽谷的新創公司對涉中資金來源敬謝不敏，使得這群投資人左右不討好、如無頭蒼蠅投資失去方向。

紐約時報今天指出，中國經濟長期低迷，投資人和企業家都想尋找「下個中國」。中國政府對民間企業的打壓、及美中日益緊張的局勢，使得原本以中國為基地、放眼國際市場的企業生存困難，紛紛尋找海外市場發展機會。

當中，風險投資人更亟欲另覓市場，過去他們將資金用於投資中國新創企業，促進中國科技產業，如阿里巴巴、百度、小米、滴滴的崛起，然後從中獲利。

這群風險投資人如今「處境最為尷尬」，面臨來自美國和中國的雙重壓力，在人工智慧、量子計算、半導體的投資又受到限制，主要獲利管道已不如從前。

一名在中美兩地工作數十年的風險投資人說，「我們曾經享受左右逢源的美好，但我們現在兩邊都不討好了」。受訪者擔心引起中美政府關切要求匿名。

有投資人說，因為近3年來在中國沒有達成任何一筆交易決定將重心轉往矽谷；另有投資人告訴紐時，她打算往返兩地，尋找可以投資的美國新創公司；也有人表示，中國拘捕企業家或對民間企業徵收鉅款，令他感到不安將定居矽谷。

接觸過許多中國投資人的矽谷人資專家Tom Zhang形容，「他們（中國投資人）已失去方向，像無頭蒼蠅般到處亂撞，不知道接下來要投資什麼標的」。

這些來自中國的投資人都是有錢人，有人在家中舉辦派對，宛如影星李奧納多狄卡皮歐（LeonardoDiCaprio）主演的影片「大亨小傳」（The GreatGatsby）場景。

紐時說，這群人的挫敗反映科技界的重大轉變：美金計價的風投資金進入中國的管道逐漸枯竭、還有推動中國科技成長的創新和競爭經濟模式正在消亡。

但是，當中國投資人進到美國後卻不受歡迎。美國政府自2018年加強對中國科技的監管，一些矽谷知名的風投公司已明確表示，不會考慮出資給「曾接受過中國投資者資助的新創公司」，導致新創公司不接受來自中國投資人的資金。

一名資深的中國投資人甚至表示，即便他入籍美國已長達數十年，仍有創辦人不願和他談話，因為如今企業和新創公司對涉中資金「格外謹慎」。