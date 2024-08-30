英特爾要分拆IC設計與晶圓代工？傳研議絕境求生選項

知情人士透露，英特爾（Intel）正與投資銀行人士合作，研議各種能夠讓英特爾在困境中力挽狂瀾的選項方案，包括將IC設計與晶圓製造部門分拆開來，以協助這家晶片大廠安度成立56年來史上最大難關。

彭博資訊引述知情人士說法報導，英特爾討論的各種方案中，除了分拆產品設計與製造業務外，還討論可能取消哪些工廠計畫，以及可能的併購案。由於相關討論不公開，知情人士要求匿名。

知情人士說，摩根士丹利和高盛集團持續針對各種可能性為英特爾提供建議。英特爾8月初公布黯淡的財報後，股價猛摔至2013年以來最低水準，促使相關討論變得更加緊迫。

知情人士說，各種選項預料會在英特爾9月的董事會上提出。

此外，知情人士警告說，英特爾短期內不會有重大行動，且相關討論仍在初期階段。英特爾的一位代表不予置評，摩根士丹利和高盛沒有立即回覆置評請求。

可能把英特爾晶圓代工部門分拆或賣掉的選項，將代表徹底改變執行長基辛格的原先立場。晶圓代工部門的目標是要為外部客戶製造晶片，而基辛格一直認為這項業務會是重振英特爾地位、最終希望能與晶圓代工龍頭台積電匹敵的關鍵。

不過消息人士說，英特爾在走到這一步之前，比較大的可能性是採取沒那麼激烈的措施，像是暫緩一些擴張計畫。

基辛格已經沒有太多時間可一步步重振英特爾，因為在他試圖擴大自家工廠網絡之際，營收正在萎縮。英特爾上季淨損16.1億美元，分析師預測明年虧損更多。

基辛格先前曾離開英特爾超過十年，2021年接下執行長與重振公司的任務。在前幾任執行長任內，英特爾市占節節敗退，長期自豪創新的聲譽蒙塵。不過，基辛格的重振計畫已被證明過度宏大，必須縮減規模。英特爾8月稍早已宣布計劃裁員1.5萬人並削減資本支出，並且停發股利。