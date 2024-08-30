美國出錢中國拿專利 科技合作協定成國會箭靶

美國專利商標局提交國會資料顯示，自2010年以來，國防部、太空總署與其他政府機構資助的研究，已為居住中國的發明人帶來上千項美國專利，包括生技與半導體等敏感領域。

路透社報導，美國專利商標局（US Patent andTrademark Office）提供的數據，讓外界更重視劃時代的「美中科技合作協定」（U.S.-China Science andTechnology Agreement）是否要取消或重新談判。批評者認為這項協定對中國有利，而中國是美國最大的地緣政治對手。

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會（House SelectCommittee on China）為強調續簽「美中科技合作協定」的風險，6月向專利商標局詢問美國的資助是否帶來中國研發能力的突破，專利商標局在這個月提供了專利數據的資料。

專利商標局的資料顯示，從2010年到2024年第1季批准的專利中，有1020項同時是由美國政府部分資助，且至少涉及1名居住在中國的發明人。不過這項資料未詳細說明美國實體或個人是否共享這些專利。

這些專利包括197項醫藥與154項生物技術，這兩個領域都是美中兩國的戰略產業。

美國各政府機構的經費支持了這些研究，國防部的資助促成了92項專利；能源部的資助獲得了175項；美國國家航空暨太空總署（NASA）資助了4項專利。美國法律禁止NASA與中國或中國公司合作。

美國衛生及公共服務部的資助產生了356項此類專利，也是所有政府機構中最多。

共和黨籍的美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）在給路透社的電子郵件中表示：「令人震驚的是，美國納稅人無意中資助了中國實體所聲稱擁有的1000多項專利，其中近100項專利是由國防部資助。」

專利商標局、NASA以及國防部、能源部、衛生部均未回應置評請求。

負責重新談判「美中科技合作協定」的國務院表示，持續就協定內容與中國保持溝通。國務院發言人表示：「美國仍致力推動與保護美國在科學技術方面的利益。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，科學技術是「開放的產業」，「我們希望美國一些官員放棄冷戰思維」。

「美中科技合作協定」曾被譽為美中關係的穩定力量，但由於擔心北京不斷增強的軍事實力與涉嫌竊取美國智慧財產權，國會議員對此大力抨擊。

支持續約的人士則認為，終止此協定將扼殺學術和商業合作，並阻止美國了解中國技術進步的程度。

此協定已於2023年8月到期，目前第2次的6個月展延也於本月27日到期。由於美中雙方都在尋求重新談判協定內容，未來幾天可能會出現另一次短期展延。

美國專利商標局認定的專利僅占中國全球專利的一小部分。專利授予發明人專有的合法權利，但也公開揭露有關這些發明的技術資訊。

在一項衡量全球創新的指標中，中國近年來已超越美國，成為全球領先的專利申請國。