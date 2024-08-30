戴爾上調年度財測 受惠AI伺服器需求激增
戴爾科技公司（Dell Technologies）今天上調年度營收和獲利預測，主要受惠於輝達（Nvidia）晶片所驅動的人工智慧（AI）優化伺服器的需求增加。
路透社報導，戴爾包括輝達晶片驅動伺服器在內的基礎設施解決方案集團，第2季營收飆升38%達到創紀錄的116.5億美元，戴爾今天盤後交易上漲約3%。
戴爾伺服器主要用於處理AI系統的密集運算需求，包括訓練大型語言模型。
戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）表示：「企業對我們來說，仍是一個重大機會，因為許多企業目前仍處於採用AI的早期階段。」
克拉克表示，戴爾也運用與全球政府的穩固關係，看到了「主權AI」的機會。
輝達昨天表示，一些正在建構自己語言AI模型的國家正轉而使用他們的晶片，將為輝達本會計年度（截至2025年1月）挹注數以百億美元計營收。
輝達執行長黃仁勳今年稍早宣布與戴爾建立合作關係，表示他們正在幫助企業創建自己的「AI工廠」。
戴爾股價今年以來已經上漲了45%。
戴爾今天表示，預計年度營收將落在955億美元至985億美元之間，高於先前預測的935億美元至975億美元；調整後年度每股獲利預測上調至7.80美元，加減25美分。
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