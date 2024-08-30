輝達帶動越南成立國家半導體發展指導委員會 布局主動型越南基金
2024年4月輝達（NVIDIA）擴大越南布局，攜手越南科技龍頭FPT合建人工智慧工廠，越南政府近期更宣布將成立國家半導體產業發展指導委員會，由總理范明正擔任該委員會主席，肩負起推動越南半導體產業發展的重任。中國信託投信認為，受惠全球AI增速，越南科技產業營運看旺，為越南股市挹注成長動能，後市表現可期。
中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨著各領域科技革新，包括生成式AI、自動駕駛等，全球企業的科技支出將繼續提升，FPT也可望協助全球企業數位轉型，收穫更大規模之外包訂單，且與NVIDIA合建的AI工廠，目標在2027年為雲端GPU服務帶來高達1億美元的收入，有望加速人工智慧在亞洲的應用，包括越南、日本、韓國等地。
隨著全球半導體供應鏈轉變，為越南發展半導體產業提供一個好時機，據越南資訊與通訊部統計，2024年越南資訊與通訊技術產業收入增速高達18.1%，張晨瑋說，為支持高科技產業發展，越南政府8月正式成立國家半導體產業發展指導委員會，提供越南各方面基礎設施及人力培育的補助，期望將越南打造為下一個半導體供應鏈聚落。
此外，越南總理范明正近期前往印度進行國事訪問，藉此鞏固兩國經濟及安全等領域的合作，並強化雙邊全面戰略夥伴關係，擴大科技創新領域合作，像是共同研發半導體、人工智慧等技術，顯見越南政府積極引進投資、推動基礎建設。
展望後市，張晨瑋認為，從2024上半年的GDP、出口、海外直接投資等表現來看，越南經濟復甦力道強勁，且在高科技產業發展題材加持下，越南股市長期潛力可期。因此看好越南的投資人，建議可透過主動型的越南基金進行布局，有機會掌握越南後市的漲升行情。
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