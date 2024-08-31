下班後老闆勿擾！澳洲通過勞工「離線權」法案 北市也有類似規定

一提到澳洲，你會想到什麼？悠閒的生活氛圍？宜居國家？其實，跟我們的印象大不不同，澳洲的過勞文化日益嚴重！幸好，目前已通過「離線權」法案，讓員工下班之後，有權拒絕來自上司的聯絡。

下班後老闆勿擾！澳洲26日通過一項勞工「離線權」法案，適用於15名以上勞工的企業。根據法案規定，勞工的非工作時間，可在「合理情況」下，忽略上司的電子郵件、電話和訊息。而違規的雇主，將面臨最高9.3萬澳幣（約新台幣203萬元）的罰款，並將由澳洲公平工作委員會仲裁庭執行。

《半島電視台》提到，會通過這項法案，主要是因為澳洲人工作和生活的界線愈來愈模糊，加上雇主對數位通訊的依賴增加，以及自COVID-19疫情以來，遠端工作的普及。

畢竟，「一個沒有24小時支薪的勞工，不應該因為沒有24小時在線和隨時待命而受到懲罰，」澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說。

但其實，澳洲並不是第一個推出「離線權」的國家。

早在2017年，法國就通過法案，保障勞工在非工作時間可以不回覆訊息而不受懲罰；德國、義大利和加拿大也採取了類似的措施。

雖然這些國家針對違規公司的罰款較為少見，但也不代表政府都不作為，先前一家英國防治害蟲的法國分公司，因為強迫員工手機保持開機，以便隨時待命，遭判罰六萬歐元（約新台幣213萬元）的罰款。

歐盟提升生活與工作品質基金會（Eurofound ）研究指出，實施離線權的企業，幸福感和工作滿意度都提高了，但還不足以改變職場文化。

此外，專家則指出，澳洲這次會通過離線權法案，背後代表國內正面臨一種日益嚴重的過勞文化。這與過去大家對澳洲幸福和悠閒的印象有所不同。

每週多工作5.4小時！工作生活界線漸趨模糊

根據澳洲智庫澳洲研究所（The Australia Institute）報告，去年澳洲員工每週平均從事5.4小時的無償工作，而年齡介於18到29歲的員工，甚至每週進行7.4小時的無償勞動，換算下來，每年幾乎損失超過1300億美元（約新台幣4.1兆元）的收入。

一位20多歲的中裔移民黃小姐向《半島電視台》表示，自己原本聽說，澳洲的職場環境通常不會要求員工，在9點到17點以外的時間工作和聯繫他們，但來到這邊後，上司卻經常要她下班後繼續工作。「澳洲的過勞文化比中國的996文化（每週六天、早上9點工作到晚上9點）還要糟，」黃小姐說：「我原本在中國從事家教工作，只有偶爾在晚上回覆家長訊息，不會占用太多休息時間。」

雪梨大學勞動與組織研究學系副教授萊特（Chris Wright）表示，雖然澳洲人經常被認為是「玩得很瘋」，但他們的工作時間，也比其他許多發達國家的人來得更長。

他引用2018年經濟合作與發展組織（OECD）《美好生活指數》（Better Life Index of 2018）的數據，顯示澳洲全職員工每天只有14.4小時的休息時間，低於OECD平均的15小時。

此外，13％的澳洲員工認為自己「工時很長」，高於OECD平均的10％。

「研究指出，科技讓人們工作和生活的界線愈來愈模糊，」萊特說：「人們可能會在離開辦公室後，繼續工作。」

萊特甚至指出，儘管工時長，但澳洲在過去20年內的生產力增長緩慢，2022到2023年度的整體經濟勞動生產力還下降3.7％。

他希望，離線權可以讓澳洲企業思考，如何讓員工採取更有效率的工作方式，來提高澳洲生產力，「例如，法國人每週工作35小時，雖然有一些批評不夠長，卻讓法國的生產力提高了。」

真能改革過勞文化？業界看法不一

澳洲工會理事會主席奧尼爾（Michele O'Neil）表示，工會多年前就一直在為「離線權」而努力，「我們非常歡迎離線權成為澳洲勞工的法定權利，我們本來就應該做多少，便獲得多少報酬。」

但商業團體對這項法案失望，澳洲商業理事會執行長布萊克（Bran Black）表示，離線權應該在職場內解決，而非透過立法。「政府的新法案，會讓臨時員工和獨立承包商不知所措，增加工會權利的同時，也會降低生產力，」布萊克說：「我們應該鼓勵就業，而非造成更多不必要的麻煩。」

其實，離線權並未禁止雇主聯絡員工，雇主甚至可以主張員工拒絕溝通是「不合理的」，這讓人們對離線權的真正效果感到擔憂。黃女士就說，擔心這項權利會影響到她的考績表現。

南澳大學職場卓越中心的波特（Rachael Potter）向《澳洲廣播公司》指出，愈來愈多員工擔心自己的工作穩定和生活成本上升，而感到需要加班的壓力，但離線權賦予員工勇敢說「不」的權利。

「不論是開啟勿擾模式或關掉通知都可以，人們需要休息，」波特說：「但實際執行成效如何，還有待觀察。」

其實，台灣因應全球居家工作的熱潮，也有離線權的規定。

不論是開啟勿擾模式或關掉通知都可以，人們需要休息。情境示意圖。圖／Ingimage

下班看LINE算加班！北市首創「離線權」

臺北市勞動局首開全國先例，訂定「臺北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」14項條文，以維護居家工作者的權益，重點包括建立工時回報機制、尊重勞工離線權益和設置申訴處理機制等。

而條文中的「離線權」，可說是一大重點。

根據臺北市勞動局官網指出，雇主應尊重員工休假或非約定工作時間的合理「離線權」，也就是雇主不能在下班後，以電子郵件、通訊軟體或簡訊的方式，打擾員工，以恢復他們的勞動力和維護生活品質。

如雇主有緊急突發事務，要讓員工在下班時立即處理，應依勞動基準法第32條第4項或第40條規定辦理通報核備程序，並與員工約定合理的工作時間，事後也要讓員工補休。

如果員工不讀訊息，雇主也不能對員工的勞動條件、職務或職場晉升進行處罰，也不能有任何不利的對待。

「離線權」只是一個開始，台灣的勞權要愈來愈進步，除了勞工的意識覺醒，更需要政府、企業雙方的努力。

（本文出自2024.08.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）