Nokia想賣行動網路事業 傳出三星電子有興趣

芬蘭電信公司諾基亞（Nokia）有意出售行動通訊網路事業，彭博資訊引述未具名消息來源說，三星電子等公司表達了初步興趣。Nokia行動網路事業估值約為100億美元。

知情人士表示，Nokia一直在與顧問討論處理行動網路資產可能有的各種選項，公司的行動網路部門多年來一直在艱難應付華為等更大規模對手的競爭。據了解，Nokia考慮的方案，包括部分出售或全部出售，分拆或是與競爭對手合併等。

消息來源透露，三星已初步表示有意收購部分諾基亞行動網路資產；無線網路將用戶手機連結到電信基礎設施，而三星正尋求在無線連接網路這塊市場擴大規模。另外，競爭對手想出售任何資產，本就會吸引競爭對手的興趣。

Nokia股價在赫爾辛基股市周四（29日）收盤上漲5.1%，至3.98歐元，創4月以來最大漲幅。公司股價今年已上漲30%，目前市值約223億歐元（247億美元）。

彭博採訪Nokia、三星的回應。三星代表拒絕置評。諾基亞發言人說，該公司致力於行動網路事業的成功，行動網路事業對公司具有「高度戰略意義」。

行動通訊市場在升級5G之初，來自電信服務供應高的需求強勁，但現在已開始下滑。Nokia必須尋找其他新的業務機會，才能不過於依賴電信公司布建網路的市場。

Nokia的經營難處正是行動網路設備是核心事業，但面臨需求不振挑戰。Nokia的行動網路部門向全球無線通訊服務供應商提供基地台、無線電技術和伺服器。彭博匯彙編的數據顯示，這類業務去年對Nokia總營收的貢獻占比約44%，是該公司最大的業務。不過，由於電信公司，尤其是歐洲的電信業者延後成本高昂的網路升級，行動網路業務一直非常辛苦。