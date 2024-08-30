地區衝突影響供氣 埃及力拚成區域綠氫能源中心

北非中東地區人口最大國埃及近來矢志發展綠氫能源，以成為「區域綠氫能源中心」，能源專家指出，人口龐大的埃及資源消耗速度快，加上地區政局不穩，經常影響天然氣供應，促使埃及積極發展綠氫，加速進行能源轉型。

總部位於沙烏地阿拉伯的ACWA Power是全球最大海水淡化公司，全球每日產量超過800萬立方公尺，同時也是全球能源轉型領域和綠氫能源生產領導者。ACWA Power埃及地區總監安明（Hassan Amin）接受中央社專訪，說明埃及為何積極發展綠氫能源，志在2035年將再生能源在國家能源結構中的占比提高到42％。

安明指出，埃及人口總數已超過1.1億，且15至64歲可勞動人口比例超過總人口數的2/3以上，代表埃及具有以此人口紅利創造經濟成長的潛力。

但市場體量大也意味人口需求多。目前埃及90％以上的發電量仍來自天然氣、石油和水力發電。一方面因埃及人口年成長率高達1.6％，加快資源消耗速度；二方面是近年地區政局不穩定，導致天然氣供應受限，而周邊國家打仗，也造成埃及經濟不好，美元短缺，便將原已不足的天然氣出口給歐洲換美元，導致國內時常供應不足停電，引發民怨。因此埃及政府逐漸意識到發展再生能源的重要性。

●為何選擇氫氣？

安明也是埃及再生能源和能源效率區域中心執行委員會委員，他形容，氫能是「明日能源」（Fuel of theFuture），是國際能源總署列為達成「淨零排放」的主要能源來源，因此是21世紀最具發展潛力的清潔能源。

ACWA Power的目標是滿足淨零排放法規，因此最佳策略便是先以再生能源（如風能或太陽能）為動力，再使用以海水淡化技術取得的電解水來產生「綠色氫氣」。如此一來，綠氫便成為埃及能源轉型的關鍵角色。

此外，生產綠氫還可以滿足埃及的工業能源需求，同時減少對進口石油的依賴。

而且氫氣是一種能量密集的化合物，相較於不易儲存的太陽能和風能，氫氣更方便為長途運輸提供能量儲存和替代燃料來源。

最後，埃及低廉的生產和勞動力成本，及其居於地中海中心的優越戰略性地理位置，都為埃及發展氫能提供最佳優勢。

●頻簽氫能合作協議 啟動非洲第一個碳市場

埃及政府對於發展綠氫能的雄心壯志，充分反映在其頻頻不斷簽訂的氫能合作協議上，一以因應埃及電網所需天然氣供應短缺的危機，二也促進埃及本地綠色工業發展。

去年，埃及和挪威再生能源解決方案提供商Scatec簽訂價值60億美元（約新台幣1913億元）的綠氫能開發案。另與丹麥物流巨頭馬士基集團（Maersk）簽訂第一階段30億美元的氫能設備建造案。

今年2月，埃及繼續與7家全球性能源開發商簽訂，投資總額高達410億美元的綠色氫能和再生能源合作備忘錄。

8月中，埃及政府啟動國家低碳氫化合物戰略，將利用埃及豐富的太陽能和風能天然資源，來擴大低碳氫化合物生產，並放眼出口到全球市場。

兩週前，埃及正式啟動非洲第一個碳市場，讓企業或組織購買碳權，以抵消營運時所產生的溫室氣體排放，並以此達成淨零排放。

最後安明提及，ACWA Power也正與日本伊藤忠商事協議一項從埃及綠氫製造綠氨的採購合作案，計劃初始年產60萬公噸綠氨。