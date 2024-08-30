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印度屢傳重大性侵 印媒：每20分鐘1女性慘遭毒手

中央社／ 新德里30日專電

印度近日多起重大性侵案在國內引發眾怒，再度引起國際關注。當地媒體報導，印度平均每20分鐘就有1名女性遭性侵，即便有嚴格的法律，但性侵案數量並未減少，定罪率也沒有提高。

加爾各答1名31歲女性實習醫師遭性侵、殺害，引發全國民眾怒火，印度各地爆發抗議潮，規模之大讓此案被稱作是「達米妮案2.0」。

2012年印度發生一起駭人聽聞的事件，一名23歲女大生在新德里的公車遭6名男子毆打並性侵，最後傷重不治，這起引發全球關注印度性侵問題的事件，便是知名的「達米妮案」。

當地媒體「今日納格坡」（Nagpur Today）引用印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau,NCRB）數據指出，2017年到2022年間，印度當局獲通報的性侵案件共有18.9萬件，平均每天獲報86起性侵案，換算下來每20分鐘就有1名女性遇害。

在這86起性侵案中，有82件的犯嫌是被害女性認識的人，痛下毒手者有家族成員、鄰居、同居伴侶等，這代表有超過96%的犯嫌是被害者的熟人。

值得注意的是，每100起性侵案中只有27起案件的被告會被定罪，其餘被告都被判無罪。

儘管印度法律規定，性侵犯可被判死刑，但過去24年，只有5人遭判死刑。

另外，NCRB自2014年起開始蒐集有關職場性騷擾的數據，在2014年到2022年間，一開始通報的案件較少，但2017年後，每年都有超過400起類似案件，這樣的數據顯示，平均每天至少會有1名女性在職場遭遇性騷擾。

印度政府2013年立法規定，員工達10人的工作場所，就必須成立內部委員會（Internal Committees,IC），負責接受投訴，受害的女性或她授權的代表人都可以提出書面投訴。

印度 死刑

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