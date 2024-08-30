美債邁向連四個月正報酬 三年來最佳 押注Fed鐵定降息

美國公債今年正邁向三年來最佳表現，此時投資人正準備迎接聯準會（Fed）自2020年來的首度降息。

根據彭博美債總回報指數，美國公債本月截至周四（29日）報酬率為1.1%，邁向連續第四個月正報酬。這項指數自4月底來持續上漲，因投資人對美國即將降息愈來愈有信心，帶動今年來報酬率接近2.9%。

美債在今年稍早曾遭遇大跌，但目前已收復跌幅，近期數據顯示通膨降溫且就業成長減緩，為Fed把利率從逾20年高點調降鋪路。

美國10年期公債殖利率29日報3.86%，在8月初曾下探至3.67%的14個月低點，當時政府數據顯示美國失業率攀升。

品浩（PIMCO）經濟分析師衛艾婷表示：「債市仍是個令人關注的領域。儘管近期大漲，我們仍見到大量的價值。」

Fed主席鮑爾上周在傑克森洞全球央行年會上表示，「調整政策的時間已來臨」，這代表是Fed兩年來對抗通膨的重要轉折點。Fed自從2023年7月以來便將基準利率維持在5.25%至5.5%區間，是逾20年來最高水準。

目前債市的價格已將今年降息約100個基點（4碼）的預期考量納入，這代表直到年底前的每一次會議都會降息，包括其中一次降息50個基點（2碼）。

對於Fed政策更為敏感的短天期債券本月表現勝過大盤，這讓殖利率曲線的一個關鍵部分即將「轉正」，將為2022年7月來首見。2年期公債殖利率目前為3.9%，較10年期公債高2個基點，此一利差在去年3月曾經超過100個基點，是1981年來最深的殖利率倒掛幅度。

一些人擔心，美債近幾個月的連續漲勢已經「漲足了」。當前的風險在於，如果就業市場持穩於目前情況，就會讓Fed有空間在寬鬆貨幣政策時「慢慢來」，降息步調會比現在的預期來得慢。

美債漲勢在周四暫歇，因美國同日上修第2季國內生產毛額（GDP）增幅，而且每周的失業數據顯示經濟仍有韌性，導致美國公債價格走低、殖利率上揚。

美銀美國利率策略師表示：「氛圍轉變的程度讓我很訝異」，但她說，迄今的數據還沒有完全合理化Fed今年將非常迅速、激進地降息的說法。