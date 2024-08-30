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東京8月通膨加速 有利日本央行繼續升息 邁向貨幣政策正常化

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
東京通膨率在8月上升，強化日本央行繼續升息、推進政策正常化的理由。圖為東京消費者搭乘商場手扶梯。路透
東京通膨率在8月上升，強化日本央行繼續升息、推進政策正常化的理由。圖為東京消費者搭乘商場手扶梯。路透

東京通膨率在8月上升，強化日本央行繼續升息、推進政策正常化的理由。

日本總務省周五公布，首都地區不包括生鮮食品的消費者物價上漲加速到2.4%，高於7月的2.2%，市場共識預期也是2.2%。全國性的通膨數據要等到9月才公布。消息傳來，日債期貨下跌，日圓波動。

日本央行7月31日提高基準利率後，引發日本股市崩盤並加劇全球市場動盪。央行總裁植田和男表明，在物價走勢符合預測時再次升息的意圖。但他上周暗示，不會急於採取任何進一步的政策行動，因為日本央行會仔細衡量當前金融市場不穩定對通膨前景的影響。

外界普遍預計，日本央行將於9月20日下次召開政策會議時維持利率不變。本月稍早接受訪調的經濟學家大多預測，10月至1月之間的某個時點才會再次升息。

日本央行 植田和男 通膨

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