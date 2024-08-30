快訊

京華城容積弊案收尾 北撿今搜索10處！約談柯文哲與彭振聲等4人到案

解密真主黨！黎巴嫩「國中之國」的武裝政黨

珊珊颱風襲日增至4死逾94傷！多條新幹線續停駛 逾600航班取消

Lululemon下修全年財測 盤後股價震盪後上漲逾4%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
露露檸檬（Lululemon）29日下修全年財測。 路透
露露檸檬（Lululemon）29日下修全年財測。 路透

知名瑜伽運動服裝品牌露露檸檬（Lululemon）周四（29日）下修本年度銷售與獲利預期，最主要原因是北美市場的消費者對其高價緊身褲的需求放緩，消費者花錢愈來愈有選擇性。消息一出，造成公司股價在周四盤後一度巨幅震盪，先是大跌隨即又多次急拉，目前相對穩定上漲在4%到5%之間。

分析師指出，Lululemon財報公布後的股價大波動，首先當然是市場對下修全年財測感到失望，但投資人沒有忽視露露檸檬上季的獲利優於預期，而且承諾加緊努力改善產品組合。

Lululemon說，6月初時原本預估今年全年銷售額108億美元，現在調降至104.8億美元；全年每股盈餘預估也調降至13.95～14.15美元，低於先前預估的14.27～14.47美元。財務長法蘭克（Meghan Frank）表示，下修是因為經濟的「不確定性」，例如美國大選、較短的假期購物季。

截至7月28日的上一季（公司會計年度第2季），每股盈餘3.15美元，優於LSEG估計的2.93美元。

Lululemon在北美市場的銷售成長正在減緩，當地消費者持續因應通膨、高利率以及冷卻中的就業市場。上季美國同店銷售減少3%，不如市場預期。

Lululemon 7月還發生新布料「Breezethrough」緊身褲推出沒多久就緊急喊卡的狀況，消費者埋怨材質、合身度等問題，以至於女性褲裝的新選擇變少，更加不利推動銷售。執行長麥唐諾（Calvin McDonald）說，會再重新推出改良後的「Breezethrough」系列商品，強調這是設計團隊的優先任務，儘管不會在短期內實現。

市場估計最快可能也要到明年才能看到「Breezethrough」再推出。這個新布料是為熱瑜伽等熱度密集運動健身所設計，麥唐諾表示，首推時的數量很小，對上季的業績表現影響是「可以忽略」程度。分析師原本視「Breezethrough」為Lululemon銷售成長的關鍵推力。

麥唐諾在財報說明會上強調，「2025年我們會快速推出新式樣」，看好即將到來的一季開始看到益處。

Lululemon今年迄今股價大跌49%，同期間標普500指數上漲17%。周四一般交易時段收盤微漲0.07%，報259.01美元。

Lululemon 消費者 美國大選

延伸閱讀

輝達財測沒驚喜 股價罩烏雲

Windows當機元凶 財測看淡

股匯背道而馳 台股大跌、新台幣貶轉升 幕後推手是它

NVIDIA財報／本季財測與黃仁勳釋出三利多 仍不敵市場「完美期待」

相關新聞

美股道瓊漲243點再創歷史新高 輝達重挫逾6%拖累史指和那指

道瓊工業指數攀升至歷史新高，華爾街仍試圖從月初的大幅拋售中恢復過來。

輝達財測沒驚喜 股價罩烏雲

美國人工智慧（AI）晶片製造商輝達（NVIDIA）上季財報與本季財測都高於預期，且暗示Blackwell延後出貨影響有限...

東京8月通膨加速 有利日本央行繼續升息 邁向貨幣政策正常化

東京通膨率在8月上升，強化日本央行繼續升息、推進政策正常化的理由。

Lululemon下修全年財測 盤後股價震盪後上漲逾4%

知名瑜伽運動服裝品牌露露檸檬（Lululemon）周四（29日）下修本年度銷售與獲利預期，最主要原因是北美市場的消費者對...

Nvidia和蘋果正洽談參與 OpenAI新融資有望推動估值破千億美元

根據華爾街日報和彭博資訊的報導，蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）正在洽談加入對OpenAI的投資，這家ChatG...

美元連二日走升 美上修GDP增幅 削弱Fed降息2碼預期

美元周四（29日）連續第二個交易日走升，因美國上修第2季國內生產毛額（GDP）數據，令聯準會下月降息2碼的可能性小幅下降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。