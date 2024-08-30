Lululemon下修全年財測 盤後股價震盪後上漲逾4%

知名瑜伽運動服裝品牌露露檸檬（Lululemon）周四（29日）下修本年度銷售與獲利預期，最主要原因是北美市場的消費者對其高價緊身褲的需求放緩，消費者花錢愈來愈有選擇性。消息一出，造成公司股價在周四盤後一度巨幅震盪，先是大跌隨即又多次急拉，目前相對穩定上漲在4%到5%之間。

分析師指出，Lululemon財報公布後的股價大波動，首先當然是市場對下修全年財測感到失望，但投資人沒有忽視露露檸檬上季的獲利優於預期，而且承諾加緊努力改善產品組合。

Lululemon說，6月初時原本預估今年全年銷售額108億美元，現在調降至104.8億美元；全年每股盈餘預估也調降至13.95～14.15美元，低於先前預估的14.27～14.47美元。財務長法蘭克（Meghan Frank）表示，下修是因為經濟的「不確定性」，例如美國大選、較短的假期購物季。

截至7月28日的上一季（公司會計年度第2季），每股盈餘3.15美元，優於LSEG估計的2.93美元。

Lululemon在北美市場的銷售成長正在減緩，當地消費者持續因應通膨、高利率以及冷卻中的就業市場。上季美國同店銷售減少3%，不如市場預期。

Lululemon 7月還發生新布料「Breezethrough」緊身褲推出沒多久就緊急喊卡的狀況，消費者埋怨材質、合身度等問題，以至於女性褲裝的新選擇變少，更加不利推動銷售。執行長麥唐諾（Calvin McDonald）說，會再重新推出改良後的「Breezethrough」系列商品，強調這是設計團隊的優先任務，儘管不會在短期內實現。

市場估計最快可能也要到明年才能看到「Breezethrough」再推出。這個新布料是為熱瑜伽等熱度密集運動健身所設計，麥唐諾表示，首推時的數量很小，對上季的業績表現影響是「可以忽略」程度。分析師原本視「Breezethrough」為Lululemon銷售成長的關鍵推力。

麥唐諾在財報說明會上強調，「2025年我們會快速推出新式樣」，看好即將到來的一季開始看到益處。

Lululemon今年迄今股價大跌49%，同期間標普500指數上漲17%。周四一般交易時段收盤微漲0.07%，報259.01美元。