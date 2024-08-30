Nvidia和蘋果正洽談參與 OpenAI新融資有望推動估值破千億美元

根據華爾街日報和彭博資訊的報導，蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）正在洽談加入對OpenAI的投資，這家ChatGPT製造商的估值將有望突破1,000億美元。

媒體先前報導，此輪融資將由風險投資公司Thrive Capital領投，該公司注資規模約10億美元。

如果談判取得進展，就意味全美市值最高的三家科技巨擘都將站到開創性聊天機器人ClhatGPT的開發商背後。微軟已經是OpenAI的最大投資人，入股約130億美元。華爾街日報報導聲稱，微軟預計也會參與此輪融資。

OpenAI對蘋果的AI戰略日益重要，今年6月，蘋果將ChatGPT整合至其人工智慧系統Apple Intelligence，引入蘋果設備。蘋果和微軟曾有意在OpenAI董事會取得觀察員席位，但面對美國政府加䧖AI反托辣斯監管，兩家公司被迫在7月放棄了這個打算。

蘋果、微軟和Nvidia的具體投資金額尚未披露。