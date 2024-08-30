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美元連二日走升 美上修GDP增幅 削弱Fed降息2碼預期

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元周四（29日）連續第二個交易日走升，因美國上修第2季國內生產毛額（GDP）數據，令聯準會下月降息2碼的可能性小幅下降。

美元指數上揚0.27%至101.37；彭博美元指數8月迄今下滑下跌1.8%，是今年來最大單月跌幅。

美國數據公布後，美元兌日圓升至一周最高的145.55日圓，盤尾升值0.28%，報 144.99日圓。美元/日圓對經濟預期最為敏感，通常與美國兩年期公債殖利率同步變動。

美元兌歐元升值0.4%，報1.1077美元兌1歐元。本周，歐元迄今已貶值1.04%，勢將創下4月初以來最大單周跌幅。

周四的數據顯示，美國第2季GDP年化後季比成長3%，高於先前預估的2.8%，以及第1季的1.4%。

瑞銀集團外匯策略師Vassili Serebriakov表示：「迄今為止的數據看起來支持降息25個基點，而不是我們一直認為的降息50個基點。」

富瑞全球外匯主管Brad Bechtel表示：「由於月底資金流......美元買盤有所改善。我們可能會看到這種情況繼續下去。」「美元指數在跌破101時一直處於超賣狀態。我預計會回到103-104區間。但勞動力市場報告對此至關重要。」

隨著月底臨近，投資者傾向於平倉，因此當某種資產在本月被拋售（如美元）時，他們通常會買回該資產以平衡帳目或投資組合。

麥格理策略師Thierry Wizman和Gareth Berry表示： 「下一個意外可能不是聯準會更加鴿派，而是歐洲央行和英國央行更加鴿派，進一步支持歐元/美元和英鎊/美元築頂的觀點」，「如果我們要做空美元的話，仍更傾向於做空美元兌日圓」。

指數 美國 聯準會

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