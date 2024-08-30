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油價勁揚超過1% 利比亞石油危機繼續發酵 金價收漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
利比亞的Ras Lanuf石油與天然氣公司。路透
利比亞的Ras Lanuf石油與天然氣公司。路透

國際油價（29日）周四收盤每桶上漲超過1美元，因利比亞的供應中斷和伊拉克降低產量的計畫引發了對全球供應趨緊的擔憂；金價上漲，交易人士評估美國最新經濟數據並等待重要通膨數據出爐。

油價勁揚超過1%

布蘭特原油10月期貨上漲1.29美元，漲幅1.6%，收每桶79.94美元；西德州原油10月期貨上漲1.39美元，漲幅1.9%，報每桶75.91美元，如今接近近期構成阻力的200日移動平均線。

由於對立政治派別之間的對峙，利比亞周四一半以上的石油生產停產，多個港口停止出口。據路透計算，該國每天約有70萬桶石油停產。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo說：「利比亞的出口到目前為止還在維持，但隨著出口終端的關閉，這應該會轉化為大西洋盆地供應的緊張。」

在其他地區，一位直接了解情況的消息人士周四告訴路透，伊拉克計劃在9月減少石油產量，以補償超過與石油輸出國組織及其盟國商定的產量。

該消息人士說，伊拉克7月的產量為每日425萬桶，下個月將減產至每日385萬至390萬桶。伊拉克同意的配額為每日400萬桶。

金價上漲

現貨黃金價格上漲0.64%，至每英兩2,520.58美元。美國黃金期貨收高0.9%，結算價報2,560.3美元。

Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman表示：「市場似乎無論如何都在為降息做準備，現在的問題只是幅度，即聯準會降息的幅度能有多大。」

他說：「我預期至少在下一次聯準會開會之前，黃金市場可能會呈橫盤整理走勢，但由於地緣政治的原因，似乎確實存在著強有力的底部支撐。」

以色列軍方表示擊斃了五名巴勒斯坦武裝分子，他們藏身於約旦河西岸城市圖勒凱爾姆的一座清真寺內。

稍早數據顯示，美國上周初請失業金人數有所下降，勞工部補充說，8月失業率可能仍然很高。聯準會主席鮑爾上周五表示降息在即，此番發言承認了對就業市場的擔憂。

投資者將關注周五的個人消費支出（PCE）物價指數，這是聯準會青睞的通膨指標。

現貨白銀漲1.5%，至29.53美元。白金上漲1.3%，至942.06美元；鈀金上漲3.5%，至979.72美元。

伊拉克 聯準會 金價

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