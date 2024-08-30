台積電ADR持平 日月光、聯電收漲
台股ADR周四（29日）漲跌互見，台積電ADR收盤基本持平，報每股169.15美元，換算並折合台幣後為每股1,079.99元，較台北交易股票溢價率為14.53%。日月光ADR勁揚超過1%。
道瓊工業指數29日收盤上漲243.63點，漲幅0.59%，至41,335.05點，創收盤紀錄新高；標普500指數持平，收報5,591.96點，目前略低於7月創下的收盤紀錄高點；那斯達克指數下跌39.60點，跌幅0.23%，報17,516.43點。
費半指數下跌0.6%，報5,029.25點。輝達（NVIDIA）股價重挫超過6%。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 157.07 +1.23 152.00 3.33
中華電 CHT 123.51 -0.36 123.50 0.01
台積電 TSM 1,079.99 -0.03 943.00 14.53
聯電 UMC 55.29 +0.70 54.60 1.27
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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