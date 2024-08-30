台積電ADR持平 日月光、聯電收漲

繼美國和歐洲採取類似行動後，加拿大也將對中國電動車（EV）加徵100%關稅，以保護國內製造業免受低成本電動車湧入的影響。中國大陸電動車遭全面圍堵，開始另闢蹊徑，包括比亞迪等車廠尋求在歐洲擴大生產，以盡量減少歐盟加徵關稅的衝擊。

2024-08-30 06:00