道瓊指數再創新高 輝達收盤重挫逾6%拖累科技股收黑

美股三大指數周四（29日）走勢分歧，道瓊工業指數創收盤新高，此前數據顯示美國第2季國內生產毛額（GDP）上修，讓美股的上漲不再僅侷限於科技大廠。不過，輝達（Nvidia）財測未令人大為驚豔，股價崩跌逾6%，以科技股為主的那斯達克指數和費城半導體指數收跌。

道瓊工業指數29日收盤上漲243.63點，漲幅0.59%，至41,335.05點，創收盤紀錄新高；標普500指數持平，收報5,591.96點，目前略低於7月創下的收盤紀錄高點；那斯達克指數下跌39.60點，跌幅0.23%，報17,516.43點。

費半指數下跌0.6%，報5,029.25點。

能源、金融和工業等景氣類股上漲。美國商務部報告指出，由於消費者支出強勁，美國第2季經濟增長速度高於初估值，這支持了可能避免經濟衰退的預期。LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示：「通膨下修伴隨著支出上修，為經濟軟著陸提供了理據。」

輝達股價重挫6.38%，2024年迄今漲幅縮減至137%。該公司公布上季業績成長強勁，但其展望未能達到市場的高預期值。

其他AI相關股漲跌互現。微軟上漲0.6%，Google母公司Alphabet下跌0.7%。博通和超微（AMD）均下跌近 1%。

U.S. Bank Wealth Management首席股票策略師Terry Sandven表示：「現在看跌AI相關公司還為時過早。我們認為還有進一步上升的空間。我們認為AI革命仍處於相對早期的階段，這對科技公司來說是個好兆頭。」

蘋果公司股價上漲1.5%，此前花旗集團將該公司列為AI領域的首選。

此時，市場普遍預期聯準會聯儲會將很快展開降息，這促使投資者從大型科技股轉向那些可能受惠於利率下滑和經濟仍處於擴張狀態的股票。

富蘭克林鄧普頓投資解決方案高級副總裁Max Gokhman表示： 「七大科技股的輝煌正在褪色，因為只不過是超過了市場一致預期，但並沒有大幅超越」，「相反，工業和能源等低迷的價值類股則不需要費勁取悅投資者 ，只要經濟強勁和利率下降應該就可以做到這一點。因此，我們看到了廣度上升，這往往預示著更健康的市場。」

這種反彈可能也反映了一些有利的市場技術面因素。無論市場走向如何，追蹤趨勢的系統化基金預計都將繼續買入美股。美國企業對庫藏股的需求仍然強勁

美國勞工部報告顯示，上周初請失業金人數略低於預期。周五將公布的7月個人消費支出（PCE）物價指數可能會為聯準會放鬆貨幣政策的軌跡提供線索。

CrowdStrike上漲 2.8%，此前該網絡安全公司的季度營收超出預期；Dollar General大跌 32%，此前該公司下調了年度銷售和獲利預測。