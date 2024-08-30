英加入CPTPP達成員國協定批准數門檻 12月中生效實施

英國商業暨貿易部今天表示，隨著批准英國入會協定的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）既有成員經濟體已累計達6個，英國入會協定將於今年12月15日前正式生效實施。

根據CPTPP規範，新成員入會協定生效實施的條件為，以英國為例：英國及所有11個既有成員經濟體均批准英國入會協定並完備國內程序後60天；或者英國及至少6個既有成員（即既有成員經濟體半數以上）批准英國入會協定並完備國內程序後60天，且距離英國本身簽署入會協定已至少達15個月。

在第2種情況下，英國入會協定暫時僅會在英國及已完備國內程序的其他6個成員經濟體之間生效實施，直到其他成員經濟體也陸續完成批准及其他國內程序。英國於去年7月中旬簽署入會協定。

繼日本、新加坡、智利、紐西蘭、越南後，秘魯成為第6個完成批准英國入會協定的CPTPP既有成員。這意味英國入會協定已達正式生效的最低門檻。

英國政府今年3月即曾預告，英國的CPTPP入會協定預計今年底前可生效實施。隨著英國加入，CPTPP成為橫跨5大洲、涵蓋近6億人口的自由貿易協定。在CPTPP框架下，英國超過99%對其他CPTPP成員經濟體的既有出口貨品將符合免關稅資格。

英國保守黨在今年7月大選落敗前，多次表示正是因為有脫歐帶來的自由，讓英國有機會在不受歐洲共同市場及歐盟共識決集體規範約束的前提下加入CPTPP。隨著更重視與歐洲關係的工黨上台，英國政府對CPTPP還會有多大「熱情」、是否寧願將更多資源投入於尋求改善與歐盟的關係及對歐貿易和歐洲市場參與條件，引發關注。若加總計算英國與個別成員國的貿易額，歐盟是英國最大貿易夥伴。

新任商貿大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）近日表示，英國加入CPTPP且入會協定即將生效，這對英國從事出口的企業而言，是「真正的勝利」。同時，英國將持續尋求改善與歐盟的關係，以及與世界各地夥伴簽署高品質、移除各項障礙的貿易協定，包括波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）及印度。

隨著英國入會協定即將生效實施，商貿部今天指出，英國將可善用自身條件形塑CPTPP的未來發展，包括影響CPTPP的規範制定，並推進CPTPP擴大、納入新的經濟體。