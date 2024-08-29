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波羅的海乾散貨指數升至一個多月高點 海岬型指數勁漲8%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
波羅的海乾散貨指數29日升至一個多月高點。路透
波羅的海乾散貨指數29日升至一個多月高點。路透

在海岬型指數躍升8.2%的助攻下，波羅的海乾散貨運價指數（BDI）29日盤中漲至一個多月高點。

路透報導，涵蓋海岬型、巴拿馬型、超輕便極限型（supramax）船隻費率的BDI，在29日盤中上升72點至1,827點，寫7月底來新高。海岬型指數同日勁升236點（漲幅8.2%）至3,119點，攀抵7月中以來新高。

海岬型船隻的每日平均租金跳漲1,962美元至25,870美元。這類船隻通常可載運15萬噸的貨物，貨物種類包括鐵礦砂或煤炭。

巴拿馬型指數則下滑19點至1,331點。這類船隻可載運6萬-7萬噸的煤炭或穀物，日均租金下跌179美元至11,975美元。

市場對中國大陸未來幾周鐵礦砂需求改善的希望，帶動鐵礦砂期貨上漲，但庫存居高不下、對下游鋼鐵需求復甦程度的擔憂，仍限縮漲幅。

在較小的船隻中，超輕便極限型指數下跌4點報1,312點。

巴拿馬 庫存 指數

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